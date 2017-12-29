【華冠投顧】12/29（五）紅包行情ING

◆盤勢分析

三天前老師就告訴大家「人工盤」《四兩撥千金》、《跳空強攻》來了！紅包行情即將展開，今日台幣持續走升，外資期現貨持續買超，指數今日站上 10600 大關，一度站上季線。今天大型權值股 2330 台積電、2454 聯發科、2317 鴻海、2891 中信金、2886 兆豐金、1326 台化、1301 台塑、1303 南亞強強滾，大人們回來囉！大盤大漲 75 點，月 K 線收紅多頭逆轉勝。

※幸運星老師整理本周（12/25-12/29）外資投信法人上市櫃買賣超前五名個股

市外資買超：2371 大同 2891 中信金 2337 旺宏 2888 新光金 2883 開發金

市外資賣超：1304 台聚 3481 群創 2303 聯電 3045 台灣大 2409 友達

櫃外資買超：1815 富喬 6147 頎邦 6274 台燿 6182 合晶 4939 亞電

櫃外資賣超：8069 元太 3264 欣銓 5347 世界 3374 精材 3260 威剛

市投信買超：1312 國喬 1305 華夏 1326 台化 1909 榮成 1101 台泥

市投信賣超：2610 華航 2313 華通 2408 南亞科 6153 嘉聯益 2317 鴻海

櫃投信買超：3264 欣銓 6182 合晶 6274 台燿 3374 精材 5392 應華

櫃投信賣超：8086 宏捷科 3227 原相 6147 頎邦 8183 精星 3105 穩懋

其中 6147 頎邦、3264 欣銓、3374 精材為土洋對作，6274 台燿、6182 合晶內外資同買超。

祝大家新的一年－幸運滿滿、幸福滿滿、口袋也滿滿滿！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

