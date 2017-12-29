傳言終成真！同程網絡與藝龍正式宣布合併，加速推進IPO？

2017年12月29日，同程旅遊集團旗下的同程網絡與藝龍旅行網宣布正式合併為一家新公司“同程藝龍”。新公司將整合雙方大交通、酒店等優勢資源，打造更為領先的旅行服務平台。

數據顯示，合併後的新公司已有近2億的消費會員， 2017年服務超過2億人次，合並交易額超過千億人民幣，並已實現年超過5億人民幣的規模化盈利。

攜程旅行網聯合創始人兼執行董事局主席梁建章和同程旅遊聯合創始人、同程旅遊集團董事長兼CEO吳志祥將擔任新公司的聯席董事長。

同程旅遊聯合創始人、同程網絡總裁馬和平、藝龍旅行網CEO江浩擔任新公司的聯席CEO。

馬和平與江浩在聯名發出的內部信中表示，新公司將利用合並後的資源整合和效率提升，為用戶提供更滿意的產品和服務，為商業合作夥伴提供更具潛力的發展前景，為股東和員工提供更好的投資回報平台。

同程網絡擁有微信錢包中機票火車票的入口，藝龍擁有微信錢包的酒店入口，為海量微信用戶打造更優質的產品服務體驗將是新公司的核心工作。

騰訊控股有限公司總裁劉熾平表示：“同程藝龍是騰訊打造健康的互聯網生態系統的戰略合作夥伴，我們會繼續在微信、手機QQ的平台支持新公司的業務與發展，以豐富我們為用戶提供的線上和線下的產品和服務，致力於提升雙方的用戶體驗和口碑。”

梁建章表示：“同程網絡和藝龍的合並是中國在線旅遊市場一件振奮人心的事情，合並後的公司可以在中國消費升級的浪潮中為中國遊客創造更多的價值。攜程會繼續作為公司的主要戰略股東，一同促進中國在線旅遊行業未來的發展與騰飛，為更多的中國消費者提供更好的在線旅遊體驗。”

加速推進IPO？

同程與藝龍合並並非突然，此前已經屢次有傳聞，據說合並是為了加速推進同程的IPO進程。

今年4月，同程就完成了業務拆分，將同程旅遊分拆為以休閑度假遊及景區目的地為核心的同程旅行社（集團），以及以已實現規模化盈利的機票、酒店、火車票等標品為主要業務的同程網絡。當時就有消息說，同程此舉是準備再戰IPO。

同程網的IPO計劃由來已久。最早在2012年5月，同程獲得了騰訊的投資，彼時，同程網告訴媒體：其在創業板上市已經在走流程；2年後的2014年4月，同程旅遊CEO吳志祥在內部郵件中稱“將在兩年內重啟IPO”。2015年6月，同程宣布完成新一輪融資，獲得萬達、騰訊入股，彼時，吳志祥再次向媒體透露：同程網IPO已經進入前期準備階段，律所和券商都已經進場；到了2016年6月，同程宣布要進行架構調整，將業務拆分為同程網絡和同程國旅兩大板塊，吳志祥彼時透露，“同程網絡不排除通過借殼的方法更快進入資本市場”。

在今年完成業務拆分之時，就傳出了同程將與藝龍合並的消息，當時有分析認為，這是為了捆綁業務，加上推進同程網絡的IPO進程，不過，當時這一消息被同程矢口否認。

本文來自全天候科技

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