台開發展數位娛樂等3大新事業 5年將投資60億元

台開 (2841-TW) 除正在花蓮執行重大的投資開發案，該集團董事長邱復生今 (29) 日在法說會表示，未來將在共享經濟的基礎上，發展智慧城市、數位娛樂，預防醫療三大新事業， 對三大新事業在未來 5 年的投資金額將達 60 億元的規模。

邱復生指出，首要發展是智慧城市事業體，台開集團甫與日本坂村健博士合作，以三階段共同打造花蓮為台灣第一個智慧城市，同時躋身 2020 東京奧運的 100 個國際智慧城市之列，台開可複製花蓮智慧城市經驗與國際連結，作為協助其他國家新市鎮建構智慧城市，建立智慧地球。

同時，台開也在籌備數位娛樂事業，主要以花蓮洄瀾灣「新天堂樂園」為主體，這裡以南島文化為中心，用原住民 16 族圖騰作為外牆圖像，並以音樂與運動為主題，透過 AR、VR、影視、多功能互動劇場劇院、直播等多元化呈現，建構下一代的數位娛樂中心，這也是台灣最大的室內數位樂園。

此外，台開也將投資預防醫療產業，台開集團將在花蓮計畫推廣預防保健，將健康帶進洄瀾灣園區，以數位結合生物科技，應用數位運算、3D 攝影、數位儲存、電腦運算等進行預防保健。

另因應未來蘇花改通車人潮，與解決花蓮對外火車一票難求問題，邱復生說，台開集團計劃與慧洋 (2637-TW) 籌畫興建大型觀光郵輪往合作打造時速 80 公里、世界上速度最快之客輪，行駛於蘇澳到花蓮間，可搭載約 550 名乘客，航行時間一小時，可解決花蓮對外交通不便之問題。

邱復生指出，台開已確定以約 8000 萬元資金參與慧洋的百麗公司現金增資，增資後百麗公司資本額 2.05 億元，台開將持股 35%，百麗公司預計打造兩艘新船，一艘行駛蘇澳到花蓮間、一艘行駛嘉義布袋到澎湖馬公間，蘇澳到花蓮間的新船將在明年 3 月開航。

此外，台開在於花蓮、竹北新埔等地的開發案，預計在明年開賣的部分包括花蓮的日出山莊、天空之城，竹北新埔養生宅，初估總銷金額在 250-300 億元，均為預售案。