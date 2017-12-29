跨年返家刷卡購票 10大銀行旅平險比一比 部分客運不納保障

今 (29) 日已是 2017 年最後一天上班日，緊接而來的跨年連假不少人選擇返家過節，返家的交通若採刷卡購票，信用卡附贈的旅平險，不只侷限出國搭飛機期間，連國內搭乘高鐵、台鐵、客運、離島船班也有保。不過，須留意的是，十大發卡銀行中，僅有 7 家將國道客運納入旅平險保障。

刷卡附贈的旅平險主要區分為「海外全程旅平險」以及「公共運輸工具期間的旅平險」。兩者最大的差別在於「公共運輸工具期間的旅平險」在搭乘 (國內、外)「公共運輸工具」期間才有保障，而「海外全程旅平險」將海外旅遊全程的意外事故納入保障。

Money101.com.tw 金融產品比較網針對 10 家擁有百萬以上流通卡數的銀行，包括中信、國泰、玉山、台新、花旗、富邦、聯邦、永豐、遠東、華南等進行整理，結果發現 10 家銀行都提供「公共運輸工具期間的旅平險」，卡友只要以信用卡支付該交通工具票款，於「搭乘」與「上下」該交通工具期間，皆享保障。

值得留意的是，各銀行對於「公共運輸工具」定義有所不同。以國道客運來說，僅有 7 家銀行有納入保障，包含中信、台新、富邦、聯邦、永豐、遠東、華南；另外，10 家銀行幾乎都將觀光郵輪 (公主號郵輪等) 排除在外，僅中信銀將麗星郵輪納入旅平險保障範圍。

至於民眾刷卡購票想享有旅平險，還需要挑對卡。Money101.com.tw 表示，10 家銀行中，多半限定頂級卡、商務卡、航空卡才享有「海外全程旅平險」，申辦條件與年費折抵門檻較高。

另外，像是聯邦旅遊型白金卡，台新 @GoGo 御璽卡等卡別，只要一年消費 6 或 10 次，就可折免年費，若以該卡支付團費八成以上或是機票全額，也能享「海外全程旅平險」的權益。

Money101.com.tw 提醒，信用卡附贈的旅平險僅提供意外保障，若需其他保障，應自行投保疾病醫療險。