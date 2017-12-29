【港股收評】恆指收報29,919點 全年累升7,919點

2017年最後一個交易日，雖然港股成交淡靜，但恆指高開50點後反覆向上，最多上升134點，一度逼近三萬點關口，高見29,997點，可惜無功而還。即月期指則曾成功升穿三萬點關口。午後，恆指窄幅上落，尾市升幅略為收窄。最終，恆指收市升55點或0.19%，報29,919點，高低波幅進一步縮至148點，成交只有775億元。國指則升25點或0.22%，收報11,709點。全年計算，恆指累升近7,919點，國指累升2,315點。

交投平淡之下，個別藍籌股受追捧。友邦保險(02007.HK)收升2.22%，為升幅最佳藍籌; 吉利汽車(00175.HK)收升1.88%; 中國移動(00941.HK)收升1.54%。內房股個別發展。上日股價創新高的碧桂園(02007.HK)有回吐，收跌2.49%，為表現最差藍籌。中國恆大 (03333.HK)則收升1.12%。日前反彈的手機設備股個別發展。瑞聲科技(02018.HK)收跌2.18%; 舜宇光學(02382.HK)則收升0.5%。天能動力(00819.HK)舉牌購入超威(00951.HK)5.12%股權，兩股收市分別急升16.5%及13.84%。

人行稱，目前銀行體系流動性總量處於較高水準，連續第五日暫停公開市場操作，單日淨回籠300億元人民幣。1個月Shibor連續第22個交易日上漲，創2015年4月以來新高。

外圍方面，原油期貨站穩於兩年半高位，紐約期銅升逾三年以來的新高。歐洲主要股市個別發展。英國富時100指數升8點，德國DAX指數跌22點，法國CAC40指數跌6點。

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