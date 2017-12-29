專注挖掘中高端住房需求 正榮地產進入招股第二日

據香港東方日報報導，新股輪番登場，掀起市場認購熱潮。其中，中國大型綜合性房地產開發商正榮地產集團有限公司（6158.HK）進入招股第二日。公開招股將於 2018 年 1 月 8 日截止認購，公司股份將於 1 月 16 日在聯交所主板掛牌。



業務佈局優越 堅持「145X」戰略



正榮地產的總部位於上海，已在長江三角洲經濟區、中國中西部經濟區、環渤海經濟圈及海峽西岸經濟區建立業務據點，並已採用「145X」策略在中國發展廣泛的業務版圖。



「145X」戰略，即一個總部、四個中國的核心業務區域、五個核心一二線城市、多個房地產項目。公司在中國每個核心業務區域內，即其業務之重心所在，包括長江三角洲經濟區、中國中西部經濟區、環渤海經濟圈及海峽西岸經濟區，選擇五個核心一線或二線城市進行拓展，公司認為該等城市的增長潛力巨大。招股書顯示，公司戰略性地選定及收購用作開發的高質素土地，專注於業務的可持續發展。



行業經驗豐富 市場地位領先



正榮地產集團有限公司從正榮集團繼承了豐富的經驗及成熟的房地產開發能力。正榮地產控股是公司的境內控股公司，於二零一五年七月成立，是正榮集團進行其於一九九八年成立的房地產發展業務的獨家平台。



按綜合房地產開發能力計，正榮集團自 2005 年起連續 13 年獲多間行業研究所評為中國房地產百強企業。根據中國指數研究院報告，正榮集團公司是中國最大的未上市房地產開發商之一，按訂約銷售計於二零一六年在中國所有未上市私營房地產開發商中排名第二。根據億翰智庫的資料，正榮地產控股於二零一七年在「中國房企綜合實力 TOP200」中排名第 19 位。



公司的房地產開發過程，從地盤選擇到項目規劃及設計，亦以中高端目標客戶的需求及喜好為中心。其物業產品一般位於經濟發達城市的市中心及新開發區的中心區域，以及公司認為增長潛力強勁的中國其他地區。



正榮地產集團有限公司董事長兼執行董事黃仙枝先生表示，憑藉獨特的市場定位策略、强大的土地采購能力、標準化的房地産開發程序和動態可變現市值存貨管理方法，公司成功的在全國範圍打響品牌知名度，在若干市場其住宅項目售價得以高于同類可比項目。

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