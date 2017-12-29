增資案再引發兩派角力 大同盼擴大太陽能電廠與智慧系統市佔

大同 (2371) 辦理 5 億股增資案，市場派有意見，並赴北檢舉發疑有禿鷹身影。大同 (2371) 再發聲明強調其恪遵法令的態度與募資的合法性與重要性，除了改善財務結構之外，希望藉此次增資擴大太陽能電廠與智慧系統等業務及市佔率。

大同重申，該公司向來嚴格遵守主管機關相關法令與規定，內部亦明訂嚴格的管控制度以為遵循，董事會所有議案均經過內部審慎評估及董事會充分討論，並恪遵相關規範辦理。



大同說，大同過去投資綠能與智慧能源系統產業，不僅契合政府 5+2 前瞻計畫，且已在節能綠能領域上建立許多實績，大同電力相關經驗結合綠能節能的技術，不僅是公司長遠發展目標，更是台灣能源結構轉型、節能減碳、與提升能源效率等關鍵政策的重要後盾。



而現階段在此業務推展的關鍵時機上，董事會一致通過現金增資的決議，以改善財務結構充實營運資金，並藉此快速擴大太陽能電廠及智慧系統等業務規模及市占率，強化該集團在太陽能產業的整體競爭力，希望借由在台灣的成功經驗，成為未來外銷的堅實基礎。



大同強調，本次董事會通過的決議是在額定股本內對原股東的現金增資。大同從未涉入股市，對於股價是否遭人為操縱，公司無從得知，並籲請主管機關嚴查，保護善良投資人。



大同日前決定辦理 5 億股現增案，每股定價 14 元，共將募集 70 億元資金，並決定吃下太陽能矽晶圓孫公司綠能 (3519)3 億元私募案。不過，消息公佈之後，大同股價重挫，加上公告前大同融券大增，因此市場派質疑有禿鷹介入而赴北檢告發，揚言阻止增資案進行。



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