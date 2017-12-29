【華冠投顧】台股連三天收中紅 只是為了營造2017美麗句點?

◆盤勢分析

台股連三天收中紅，只是為了 2017 年畫下美麗的句點嗎? 尤其是今天封關日，在昨天指數收中紅、多數人想在連假前賣股及空手者想在年後才進場的背景下，盤面賣壓更重、買盤縮手，正常來講指數會易跌難漲，但是大盤走高後還是守得穩，為什麼呢? 總不會是外資最愛台股，有錢就耍任性吧！原因無他，至少看好下周行情。

所以今天台股的好表現，就是在呼應昨天的預期「下周大盤及 OTC 將守在 12/28(四) 向上缺口之上偏多震盪，也就是指數 "非盤即漲" 的意思」，操作上還是趁指數震盪或拉回淬鍊出未來強勢股之時布局。

◆焦點個股：《6208 日揚》

產品包括客製真空腔體、真空零組件、真空閥等，是半導體真空設備領域全方位技術服務廠，大客戶有全球半導體設備大廠應用材料與晶圓代工龍頭台積電等。前三季稅後 EPS 1.39 元 (超越 105 全年)，11 月營收 1.8 億創新高 (年增 100%)，107/1/10 前公布 12 月營收頗值得期待，可望帶動 Q4 營收續創單季新高，推升今年賺超過 2 元，創近 10 年新高。明年持續受惠兩岸半導體擴廠與設備淘舊換新，明年稅後 EPS 將挑戰 3 元。更多的即時盤勢及個股分享，歡迎加入昇楷 Line@投資園地。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

