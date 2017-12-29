【華冠投顧】劉彥良 盤中解析

封關前偏多企圖濃厚，翻過去十年的紀錄，無論是封關日或 12 月而言上漲的機率都相當高，今年也是統計學結果勝出。

外資在期現貨上同步翻多，台股短短三天強漲 200 多點，周一看到大跌百點就見獵心喜的空軍們又是重傷退場。

從季線將往高檔區扣抵來看，除非台股下周持續強攻，否則會先在季線附近上下震盪的可能性較大。接下來一樣看傳產股的表現，水泥、塑化、玻陶、電線電纜 & 銅片都非常強勢，像是會員手上的 1312 國喬已再創新高。另外營建股受惠新台幣強升也悄悄在發動，5512 力麒、5534 長虹今天都有 3% 以上的漲幅。

電子股多為單兵作戰，族群漲勢較整齊而且這波大戶沒跑的只有被動元件，今天 6127 九豪、2478 大毅、2327 國巨都在創高。蘋概股 4943 康控 - KY、2313 華通、2455 全新等都是反彈完馬上轉弱。

新台幣強升，除了年底進口年底換匯外，美元指數大跌、外資回流也都有影響，電子股除了淡季疑慮還要再負擔匯損風險操作不易，所以我還是要持續建議投資朋友多將資金放在傳產股上面。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估