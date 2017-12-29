國泰世華銀行電廠融資達1千座 市占率逾2成

國泰金 (2882) 打造綠色金融不遺餘力，從 2011 年起國泰世華銀行推出國內首件光電融資，累計至今核貸超過 1 千座電廠，總裝置容量近 300MW，為全台最大太陽光電融資銀行，市占率超過 2 成，為全台最大太陽光電融資銀行。

國泰金發展綠色金融係以「投資」、「融資」及結合「環境保護」為主軸，國壽投資太陽能產業腳步為業界時間最早，自 2014 年起與友達 (2409) 合作，投資星河能源，緊接與中美晶 (5483) 合作共同投資泰旭能源，新日光 (3576) 合作投資新日泰。



以新日泰為例，將於兩年內興建 1 億瓦 (100MW) 的太陽能電廠，每年約可發電 1.2 億度，約可支應 3.3 萬戶家庭用電，國壽藉由直接投資不僅符合基本投資收益，全球處於能源轉型的關鍵期，綠色金融將是帶動新能源經濟發展的引擎，而政府定下 2025 年再生能源比例達 20% 的目標，國泰參與太陽光電、離岸風電的綠色能源領域。



國泰世華銀行不單是全台最大太陽光電融資銀行，更首創離岸風力發電融資，國泰產險扮演分散太陽光電系統風險，對太陽光電業者的風險管理和營運提供協助，國泰證輔導環境相關產業上市櫃，國泰投信於 10 月公布國內首檔私募股權基金 (Private Equity Fund) 已獲主管機關核准。



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