〈國泰金看明年經濟〉台灣進入景氣擴張期末段 GDP估較今年差

國泰金 (2882-TW) 今 (25) 日舉辦 2017 年 12 月台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強指出，展望明 (2018) 年台灣經濟，可以用「外部復甦廣而堅實，內部成長穩而無勁」形容，而由於輸出成長貢獻較大，內需消費與投資則略偏保守，預期台灣明年將進入景氣擴張期末段，估明年經濟成長率 (GDP) 比今年稍低，但「保 2」機會大，但比今年稍低。

徐之強表示，主要經濟體製造業採購經理人指數，已超過 14 個月同時處在擴張區間，OECD 預測 2017-2019 年間幾乎主要國家經濟都將呈現成長態勢，該研究發現，台灣景氣成長擴張力道，自亞洲金融風暴以來明顯偏弱，一般景氣擴張維持 3 年，預期台灣明年將進入景氣擴張期末段，因此經濟成長率將比今年稍低，上半年將比下半年好。

徐之強進一步指出，研究團隊研判，今年第四季成長動能將明顯低於第三季，展望明年第一季，季成長力道僅 0.3% 左右，今年台灣出口可創近 3 年來新高，估能突破 3000 億美元大關，但 iPhone X 銷量沒有預期好，影響台積電、鴻海與大立光等重要企業表現，在基期影響下，第一季後段經濟氣候可能由「朗」轉「陰」，但出現「雨」的機率仍低於 20%，無須過度擔心景氣衰退的風險。

徐之強表示，對台灣明年經濟展望，維持明年經濟成長率 (GDP) 預測值 2% 不變，並首次研判有 80% 機率落在 1.7-2.6% 區間，輸出成長貢獻相對樂觀，而內需的消費及投資則略偏保守，其中，明年經濟最令人擔憂的部份仍在民間投資，且半導體投資衰退，導致台灣經濟表現明年要比今年更好很困難。

不過，對於輸出成長貢獻的相對樂觀，徐之強指出，主要是電子光學產業受惠於蘋果效應，今年下半年相關出口強勁成長，11 月出口呈雙位數成長並創歷史次高，且除電子相關產品以外，機械、原物料出口成長動能均強，各產業 PMI 亦維持相對高檔，顯示外部景氣復甦對台灣主要產業皆有明顯提振，不僅侷限於蘋果題材。