〈2018投資雷達〉IC設計看題材 高速運算、無線充電是機會所在

IC 設計 2017 年各擁題材與利多，時序進入 2018 年，比特幣市場持續維持熱度，無線充電更是在蘋果導入下市場準備快速成長，人工智慧帶動的高速運算商機，包含運算、傳輸介面，也是產業熱點，另外還有手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 下半年營運逐步持穩，都是 2018 年 IC 設計族群可著墨的部分。

2017 年 IC 設計多檔股價表現亮眼，其中委託設計創意 (3443-TW)，受惠比特幣急單帶動，營收、獲利頻創高，第 4 季單季獲利更有望再寫新高，比特幣價格雖然日前急速下挫，但是市場熱度仍維持，挖礦需求也增加，對創意明年營運帶來支撐。

除比特幣外，創意也受惠高速運算商機，尤其各系統廠對高速運算、人工智慧商機磨刀霍霍，開案數不少，且人工智慧帶動終端裝置邊緣運算需求增加，各裝置都要 AI 運算能力，也有助創意明年表現。

另一個產業熱點在無線充電，由於蘋果 iPhone 8 與 iPhone X 系列都支援 WPC 的 Qi 標準，因此無線充電商機第 4 季快速加溫，其中 MCU 盛群 (6202-TW)、凌通(4952-TW)，IC 設計迅杰(6243-TW)、新唐(4919-TW) 等，可望喜迎商機來臨。

台廠無線充電廠提供的充電瓦數包含 5W 與 15W，由於蘋果僅開放 5W 產品可由外廠提供，15W 產品仍是蘋果自己研發生產，因此各家初期先由 5W 切入，但也積極開發 15W 產品，以搶攻未來中國大陸手機廠無線充電商機。

盛群第 4 季受惠無線充電商機帶動，單季出貨量達 70 萬套，較前 3 季倍增，全年將達 100 萬套，明年單季出貨更可達百萬套以上，全年出貨可望超越 400 萬套，正式迎接無線充電商機。

迅杰也搶攻無線充電商機，推出 15W 充電規格模組產品，發射端與接收端都有，受惠蘋果產品導入，市場詢問度高，不過市場規模要看蘋果導入的情況而定。

IC 設計產業不可不提手機晶片大廠聯發科 (2454-TW)，聯發科共同執行長蔡力行強調，將奪回已經失去的手機晶片市占率，且營運中長期將逐步往上走，毛利率可望緩步回升，同時 7 奈米也已經有產品設計中，持續布局先進製程產品。