濱海投資(02886-HK)附屬簽署天然氣委托運輸及計量交接四方協議

濱海投資(02886-HK)公布，公司的全資附屬公司天津泰達濱海清潔能源集團有限公司(前稱“天津濱達燃氣實業有限公司”)于2017年12月29日與中海石油氣電集團有限責任公司天津銷售分公司、中國石油大港油田天然氣公司(連同泰達能源統稱為“運輸公司”)、中國石油天然氣股份有限公司天然氣銷售北方分公司(“中石油北方公司”)簽署《天然氣委托運輸及計量交接四方協議》。

根據該協議的條款，中石油北方公司委托運輸公司承運中海油天津公司供應的天然氣。運輸量以中海油天津公司與中石油北方公司商定的輸氣計劃量為該協議的運輸氣量。中海油天津公司與泰達能源的天然氣交接地點為天津LNG接收站臨港分輸站。泰達能源通過其管道將一部分天然氣直接交付給中石油北方公司，將另外一部分天然氣通過中石油大港公司運輸後再交付給中石油北方公司。泰達能源向中石油北方公司收取管輸費，管輸費價格為人民币0.12元/立方米(含增值稅)。據悉，在冬季供應高峰或應急期間，根據管道輸送能力等情況每日輸氣量最高可達500萬标準立方米。

該管線項目投産運行及該協議的簽署不僅能給集團帶來管輸費收入，提升集團管線資源的價值；更首次通過集團的管道網路將中海油和中石油的管線實現首次互聯互通，將有效提高華北地區特别是天津地區的供氣保障能力，緩解京津冀地區冬季清潔供暖不足問題。

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