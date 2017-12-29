【香港地產】私人住宅樓價指數連續13個月創新高

香港差餉物業估價署公布，11月私人住宅單位售價指數報347，連升20個月，連續13個月創新高，按月上升近1.1%，今年首11個月累計升幅近13%。

事實上，樓價指數於去年3月起已開始回升，過去20個月累升達27.86%；若與2015年9月的高位比較，現時的樓價亦高出約13.36%。若總計今年首11個月，樓價指數亦上升12.88%。

各類住宅單位中，以面積753至1,075方呎的中型單位升幅最為顯著，最新報274.1，按月升1.87%；緊隨其後的是1,076至1,721方呎的大單位，按月上升1.57%；至於432至752方呎的中小型戶也不遜色，按月升1.19%；431方呎或以下細單位，按月升0.71%，升幅相對落後。

至於多個交投活躍的較受歡迎屋苑售價指數，最新報293.7，按月升0.99%，再度創下歷史新高，與2018年8月的高位比較，高出約12.31%。若按區域劃分，市區較受歡迎屋苑售價指數，最新報298.6，按月升1.15%，幅度較新界錄得0.94%為高。

期內，私人住宅租金指數按月微升至186.8，連升12個月，連續9個月創新高，今年首11個月累計上升逾7%。

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