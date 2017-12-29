寶聯控股(08201-HK)CEO以每股0.355元提出全面收購

寶聯控股(08201-HK)公布，賣方A匯和企業與行政總裁與執行董事余紹亨作為要約人，與其父親余偉業控制的匯和企業收購合共4278.975萬股股份，佔已發行股本約15.85%，代價約為1519萬港元(即每股股份0.355港元)，代價由賣方A應付要約人之等額貸款抵銷。

同時，余紹亨向賣方B温楊柳收購合共2673萬股股份，佔已發行股本9.90%，代價為948.9萬(即每股股份0.355港元)。余紹亨向賣方C鍾金流收購合共2672.55萬股股份，佔公司已發行股本約9.9%，代價為948.7萬港元(即每股股份0.355港元)。上述交易於12月20日落實。於買賣票據完成後，余紹亨合共持有9624.5萬股股份，佔公司全部已發行股本約35.65%。余紹亨收購合共9,624.53萬股股份，佔已發行股本約35.65%。余紹亨及其一致行動人於買賣完成後，將持有已發行股本約55.81%及可換股債券，因此要約人按例提出全購。

現金要約價每股0.355元(較停牌前收市價0.36元折讓約1.39%)，要約人應付最高現金總代價4,235.98萬元。

要約人擬於要約截止後維持公司於聯交所之上市地位，以及繼續從事其現有主要業務。然而，要約人將對集團之現有業務活動及資產進行詳細審閱，以業務增長及拓展、加強財務狀況為目標。

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