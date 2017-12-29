股市新手選股有障礙？元富證推選股app搶客源衝市佔率

到底要選哪檔股票，一向是投資大眾最關注的議題，元富證 (2856-TW) 宣布，推出專為投資人量身打造的「智能行動選股 APP」，搶攻市佔率提升。

元富證表示，全新「智能行動選股 APP」提供功能包括有「多樣化策略選股」有即時、盤後選股、簡易選股等多樣策略，更具備進階自訂個人專屬的選股策略功；「個股健診」以基本面為本，搭配籌碼和技術分析。

另外還有「豐富的投資資訊」，除了有籌碼、營收績效、技術指標等，也有元富投顧獨家提供的個股及產業報告；以及「隨選隨下超級便利」串接行動達人 5APP。

元富證也在 app 中為股市新手推出獨家「股票光譜圖」，投資人可輕鬆從財務、成長、技術、股息、評比、主力、法人、獲利等八大指標篩選出符合各指標的個股。

針對股市老鳥，元富證則提供 DIY 選股策略，內有 25 條「策略選股」、45 項「產業概念選股」、8 個「大師選股」。

近年來隨著行動電子下單需求不斷成長，各大券商皆不斷強化 APP 功能，除了選股 app，元富還提供有自行開發的「期貨快點贏 APP」、 開戶 EasyGO APP」、「i 理財 APP」。

此外，國泰證日前也在 APP 上進階推出「股票出借」服務，只要是國泰證券的客戶，且單一股票庫存 10 張以上或市值 100 萬元，即可透「國證 e 櫃台 App」線上出借股票收租金。

國泰證表示，日前已率先各大券商創新研發的第 1 款選股 App，主打「三主軸快速選股」、「跨條件篩選股票」和「優化使用者體驗」等 3 大創新特色，成功吸引不少投資人下載使用。