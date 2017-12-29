【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四上升，因科技股和科技股上漲。道瓊斯指數上升 0.3% 至 24,838 點；標準普爾指數上升 0.2% 至 2,688 點；納斯達克指數上升 0.2% 至 6,950 點。

油價週四上升，紐約 2 月期油上升 0.3% 至每桶 59.84 美元。金價上升，紐約 2 月期金上升 0.4% 至每盎司 1,297.2 美元。

香港和內地股市週四上升。紫金礦業（2899.HK）股價上漲 4.5%，帶動黃金股跑贏大市； 科技股反彈；消費股普遍受壓。恒生指數上升 0.9% 至 29,864 點，國企指數上升 0.6% 至 11,684 點，香港股市成交金額減少 10.0% 至 744 億港元。上證綜合指數上升 0.6% 至 3,296 點，滬深兩市成交金額增加 4.7% 至 4,215 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 檳傑科達（1665.HK）為 PCB（PENT.MK）分拆上市的公司，為半導體、電訊、電子消費品及汽車行業的跨國製造商提供自動化技術及解決方案。2014-2016 年，公司收益分別為 0.8、0.7 及 1.4 億令吉；股東應佔溢利分別為 906、961 及 3,128 萬令吉。2017 年上半年公司收益同比大增 53.3%，而股東應佔溢利按年增長 65.2%。公司今天起招股，招股價介乎 0.9-1.1 港元，淨集資額約 1.7 億港元（招股價中位數，不包括 47.8% 舊股），市值介乎 14.4-17.6 億港元，相當於 24.0-29.3 倍 2016 年市盈率，估值合理。

◇ 恆宇集團（2448.HK）於 2016 年為澳門第二大裝修承建商，市場份額約 1.9%。2014-2016 年，公司收益分別為 1.3、4.0 及 4.6 億澳門元；股東應佔溢利分別為 1,254、4,576 及 6,381 萬澳門元。2017 年上半年公司收益同比增加 2.5%，而股東應佔溢利同比增加 8.6%。公司昨日起招股，招股價介乎 0.28-0.39 港元，淨集資額約 1.9 億港元（招股價中位數），市值介乎 7.6-10.6 億港元，相當於 12.3-17.2 倍 2016 年市盈率。

◇ 希瑪眼科（3309.HK）於 2016 年為香港私營眼科服務市場中的第二大眼科中心，市場份額為 4.7%；在廣東省私營眼科服務市場中排名第三，市場份額為 5.4%。2014-2016 年，公司收益分別為 1.6、2.0、2.5 億港元；股東應佔溢利分別為 2,164、3,614 及 4,302 萬港元。2017 年上半年公司收益同比上升 21.8%，而股東應佔溢利按年增長 36.4%。公司今天起招股，招股價介乎 2.35-2.90 港元，淨集資額約 4.7 億港元（招股價中位數），市值介乎 23.5-29.0 億港元，相當於 54.6-67.4 倍 2016 年市盈率，估值偏高。

◇ 光大永年（3699.HK）擁有、出租及／或管理位於四川省成都市及雲南省昆明市物業，物業總建築面積約 91,628 平方米。2014-2016 年，公司收益分別為 5,712、5,939、5,594 萬元人民幣；股東應佔溢利分別為 3,143、3,431 及 3,151 萬元人民幣。2017 年上半年公司收益同比上升 18.9%，而股東應佔溢利按年倒退 50.1%。公司今天起招股，招股價介乎 1.30-1.49 港元，淨集資額約 1.1 億港元（招股價中位數），市值介乎 5.7-6.6 億港元，相當於 27.3-31.3 倍 2016 年經調整市盈率或 0.6-0.7 倍市賬率，估值一般。

◇ 乙德控股（6182.HK）在香港提供建築材料及相關安裝服務的建築材料承包商，於 2016 年佔香港建築施工木地板及石膏磚供應行業的市場份額分別約為 15.6% 及 76.3%。2014-2016 年，公司收益分別為 2.4、2.2、2.0 億港元；股東應佔溢利分別為 2,432、1,892 及 2,829 萬港元。2017 年上半年公司收益同比大增 1.8 倍，而股東應佔溢利按年急增 4.6 倍。公司今天起招股，招股價介乎 0.52-0.68 港元，淨集資額約 0.9 億港元（招股價中位數），市值介乎 4.2-5.4 億港元，相當於 14.7-19.2 倍 2016 年市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)