〈2017大事回顧〉張忠謀宣布退休 台積電正式迎雙首長時代

半導體產業 2017 年大事不少，其中最引矚目之一當屬晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長張忠謀，正式宣布退休，預計明 (2018) 年股東會結束後，就會卸任董事長一職，張忠謀選在台積電營運處於高峰的時刻退休，為自己也為公司都寫下漂亮的一頁，更是台積電發展上的重要轉折點。

張忠謀今年 10 月 2 日正式宣布退休，退休後將不參與任何與台積電有關的職務與工作，其職務將由現任共同執行長劉德音與魏哲家接任，劉德音將任董事長，魏哲家則任總裁，張忠謀也說，兩人個性互補，相信在兩人帶領下，台積電一定可以再創奇蹟。

張忠謀說，退休後台積電就進入雙首長平行領導模式，劉德音接任後將領導董事會，是台積電最高決策者，魏哲家則是在董事會指導下領導台積電，包含戰術與經營面向，魏哲家要把決策報告劉德音，而整體台積電事務則要向魏哲家報告，同時魏哲家也將負責財務事項。

張忠謀選在今年 10 月初宣布，時間點考量退休前須有半年時間進行職務與工作交接與轉換，依照他個人規劃，明 (2018) 年 6 月股東會後就要卸任，因此照時程，決定在今年第 4 季對外宣布。

不過台積電先進製程進度大致在 2017 年底定，除了中國南京廠動工，另外先進製程 5 奈米、3 奈米進度也明朗，5 奈米預計 2019 年上半年風險試產，3 奈米雖然設廠地點的決定選擇花了一些時間，但最後仍敲定南科，且公布時間點就在張忠謀宣布退休的前一周周五。

對於退休，張忠謀說，天下無不散的筵席，有很好的準備才會決定退休，在台積電 30 年，是他人生中最興奮、愉快的一段時光。