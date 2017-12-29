五大電信加速建設基站 跨年夜動員近千人拚上網不卡卡

拚用戶樹成長，電信業仍積極進行網路建設，中華電 (2412-TW) 今年加碼投資行動通信基礎建設，4G 基地台設備數量成長 40%，擴量至去年的 1.4 倍；台灣之星因應 4G 用戶數與網路用量快速成長，今年投資網路設備金額年增近 4 成；面對跨年夜網路流量瞬間爆衝的挑戰，合計五大電信今年動員近千人備戰，進駐各跨年活動地點，力拚上網、直播不卡卡。

中華電指出，今年積極強化行動網路服務建設，加碼投資行動通信基礎建設，4G 基地台設備數量成長 40%，且率先在全台多處熱門商圈、高鐵全線提供 4CA、5CC 服務；跨年夜將至，預估熱門跨年活動區域的數據使用量，增幅將超過 150%。

中華電說，跨年期間將全面備戰，針對各地跨年活動區域，動員超過 300 名工程人員，在全台熱門跨年景點包括台北市政府、台中麗寶樂園、高雄夢時代、高雄義大世界等 20 個活動地點，增設超過 300 部 3G/4G 最新型高效能基地台，且增置 Wi-Fi AP，另外，在各活動現場及網管中心進行全程監控，執行訊務疏通作業，提供客戶順暢的網路服務。

台灣大 (3045-TW) 指出，耶誕節期間，用戶的網路傳輸量較去年成長 1 倍以上，預估跨年夜網路傳輸量將再攀新高，估計將會比去年同時段增加 140-180%；今年將動員超過 200 人進駐全台大型跨年活動地點，包括台北市政府等 19 大熱區，還有迎曙光的阿里山、三仙台等 5 處地點，共部署超過 350 個移動式基地台與免費 Wi-Fi 熱點。

遠傳 (4904-TW) 指出，12 月 30 日起陸續將在全台加派逾 150 站的行動基站 (含行動車及行動基地台)，進駐跨年活動等全台人潮聚集的區城，除各駐地工程師將 24 小時待命外，更加派近 200 名工程人員支援待命架設臨時基地台、增設無線 AP 寬頻熱點，加上全省逾 2.5 萬個 WiFi 熱點，將同步調校基地台容量。

台灣之星指出，4G 基站數已達 9534 座，年增近 75%，其中 2600MHz 頻段基站數大增 220%，達 2996 座，人口覆蓋率達 99%，2018 年，將全力投入偏鄉建設，將訊號覆蓋擴大服務全台 38 個偏鄉、阿里山山區、大雪山山區等深山林道，及金門、馬祖等離島等多個地區，預計 2018 年 1 月底完成 400 座基站或涵蓋點架設。

台灣之星表示，迎接跨年晚會行動訊務高峰，已提前 1 個月展開「4G 總動員」，加派上百名網路工程及維護單位同仁，跨年夜當晚 24 小時輪班待命，同時出動所有行動基地車全台跑透透，進駐全台 5 都 9 大熱門跨年晚會場地，今年投入的人力與資源較去年相比大幅增加。

亞太電 (3682-TW) 表示，配合跨年活動派駐行動基地台提供高容量支援承載，及調整參數因應高容量承載，北區以台北市政府及桃園高鐵，為人流最高的兩大跨年熱點，中區加派行動基地台進駐台中體育場，南區則是進駐跨年熱點夢時代廣場，動員人力超過百人。