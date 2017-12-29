【台新投信】獲利增長是多頭支撐 2018台股不看淡

受到 iPhone X 利空消息與大陸環保限產令衝擊，台股近期出現震盪，尤以蘋果供應鏈修正幅度較大，台新台灣中小基金經理人王仲良表示，近期電子股休兵，傳產與小型股躍居主流，指數近期維持區間震盪，中長期受到全球景氣回升與企業獲利持續增長，股市仍然受到資金青睞，短期觀察下一波主流股浮現時機，並靜待外資歸隊後的買盤標的。

王仲良表示，元月大盤料仍區間震盪，主要理由為蘋果新機銷售不如預期，蘋果光略失色，建議投資人留意 1Q18 的半導體、記憶體短期庫存調整風險，此外，美國稅改過關，短期有利多出盡走勢。不過，整體投資氛圍仍然維持正向，主要由於全球景氣擴張，根據彭博調查經濟學家對於全球主要經濟體的預測，大多數都持樂觀的態度，此外，台灣主要研調機構評估台灣經濟在 2018 屬於溫和成長形態。

王仲良分析，綜合外資券商的預估，台股企業明年獲利仍有雙位數成長，這將是支撐牛市的主要動力之一，此外，勞動部勞動基金運用局規畫 2018 年加碼台股約 800 億，可望為台股再添柴火。

王仲良建議可留意兩項題材，一是半導體需求維持強勁，12 吋晶圓甚至到 2019 年都呈現供不應求的現象，二是大陸家電下鄉換機潮浮現，由於近年沒有新增產能，使市場供給偏緊，加上塑化進入傳統旺季，相關標的有表現機會。此外，建議投資人可以留意矽晶圓個股、5G 題材及防禦性傳產，或具高殖利率的相關標的。

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