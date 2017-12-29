[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧12月28日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 B富邦美債1-3 飛寶企業 新昕纖 生泰 英格爾 易威 樺晟 B富邦美債7-10 美琪瑪 謚源 合世 南璋 宏森 富邦美債20年 天宇 東林 杏昌 勝昱 晟楠 B元大美債7-10 智捷 欣厚-KY 進階 飛寶企業 寶得利 合世 尼克森 友銓 大樹 精確 宣德 易威 倚強 達威 其祥-KY 宏易 華韡 南璋 律勝 松崗 德麥 唐鋒 晉泰 勝昱 迎輝 三圓 中華食 台蠟 昇華 飛寶企業 IET-KY 雙喜 世坤 榮群 太普高 精確 凱美 力泰 萬國通 天宇 宏易 臺龍 理銘 新昕纖 新零售 唐鋒 奧斯特 雅茗-KY 聚紡 力新 台蠟 宏捷科 亞都 興采 恩得利 榮群 英格爾 東凌-KY 泰茂 李洲 天宇 泰偉 關中 方土霖 凱柏實業 新零售 橘子 隆中 至興 遠昇 力新 時報 萬在 及成 恩得利 欣泰 長佳 鑫龍騰 李洲 瑞穎 和進 凱柏實業 唐鋒 耀勝 遠昇 永純 倚強 及成 美琪瑪 鑫創 鑫龍騰 致振 廣寰科 和進 威潤 點晶 耀勝 世鎧 建舜電 倚強 晉椿 泰谷 鑫創 久陽 典範 廣寰科 有益 長天 點晶 尼克森 益通 建舜電 力新 振維 泰谷 坤悅 鴻翊 典範 凌網 迎輝 長天 謚源 欣厚-KY 益通 李洲 兆遠 振維 凱柏實業 系統電 鴻翊 遠昇 世紀 迎輝 港建 華容 欣厚-KY 新洲 建榮 兆遠 耀勝 立衛 系統電 至寶電 天揚 世紀 原相 鈺創 華容 點晶 合正 建榮 杭特 寶聯通 立衛 幸康 昇益 天揚 精材 凱鈺 鈺創 重鳥鵬 德宏 合正 泓格 寬魚國際 寶聯通 東林 合邦 昇益 盈正 萬旭 凱鈺 晟楠 驊宏資 德宏 環宇-KY 久正 寬魚國際 晶達 上揚 合邦 世紀 全譜 萬旭 立衛 易通展 驊宏資 慕康生醫 元隆 久正 達威 沛亨 上揚 寶聯通 九暘 全譜 凱鈺 凱碩 易通展 三聯 全達 元隆 合邦 奧斯特 沛亨 業強 福華 九暘 撼訊 保銳 凱碩 順發 常珵 全達 亞銳士 立碁 奧斯特 安碁 越峰 福華 合晶 士開 保銳 海韻電 志嘉 常珵 晉泰 富裔 立碁 上揚 燦星旅 越峰 松崗 劍湖山 士開 易通展 德記 志嘉 元隆 泰偉 富裔 沛亨 華義 燦星旅 迅德 得利影 劍湖山 倉和 鼎創達 德記 光菱 花王 泰偉 星雲 邦泰 華義 宏捷科 得利影 保銳 時報 三圓 鼎創達 士開 花王 力泰 邦泰 理銘 富裔 中連貨 安心 燦星旅 高野 老爺知 滿心 東凌-KY 德記 邁達康 誠品生活 得利影 橘子 時報 旭然 鼎創達 寶島科 捷必勝-KY 明揚 欣泰