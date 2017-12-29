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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧12月28日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     B富邦美債1-3          飛寶企業          新昕纖   生泰     英格爾     
易威     樺晟     B富邦美債7-10          美琪瑪            謚源     合世                
南璋     宏森     富邦美債20年          天宇              東林     杏昌                
勝昱     晟楠     B元大美債7-10          智捷              欣厚-KY  進階                
飛寶企業 寶得利   合世              尼克森            友銓     大樹                
精確     宣德     易威              倚強              達威     其祥-KY             
宏易     華韡     南璋              律勝              松崗     德麥                
唐鋒     晉泰     勝昱              迎輝              三圓     中華食              
台蠟     昇華     飛寶企業          IET-KY            雙喜     世坤                
榮群     太普高   精確              凱美              力泰     萬國通              
天宇              宏易              臺龍              理銘     新昕纖              
新零售            唐鋒              奧斯特            雅茗-KY  聚紡                
力新              台蠟              宏捷科            亞都     興采                
恩得利            榮群              英格爾            東凌-KY  泰茂                
李洲              天宇              泰偉              關中     方土霖              
凱柏實業          新零售            橘子              隆中     至興                
遠昇              力新                                時報     萬在                
及成              恩得利                              欣泰     長佳                
鑫龍騰            李洲                                         瑞穎                
和進              凱柏實業                                     唐鋒                
耀勝              遠昇                                         永純                
倚強              及成                                         美琪瑪              
鑫創              鑫龍騰                                       致振                
廣寰科            和進                                         威潤                
點晶              耀勝                                         世鎧                
建舜電            倚強                                         晉椿                
泰谷              鑫創                                         久陽                
典範              廣寰科                                       有益                
長天              點晶                                         尼克森              
益通              建舜電                                       力新                
振維              泰谷                                         坤悅                
鴻翊              典範                                         凌網                
迎輝              長天                                         謚源                
欣厚-KY           益通                                         李洲                
兆遠              振維                                         凱柏實業            
系統電            鴻翊                                         遠昇                
世紀              迎輝                                         港建                
華容              欣厚-KY                                      新洲                
建榮              兆遠                                         耀勝                
立衛              系統電                                       至寶電              
天揚              世紀                                         原相                
鈺創              華容                                         點晶                
合正              建榮                                         杭特                
寶聯通            立衛                                         幸康                
昇益              天揚                                         精材                
凱鈺              鈺創                                         重鳥鵬              
德宏              合正                                         泓格                
寬魚國際          寶聯通                                       東林                
合邦              昇益                                         盈正                
萬旭              凱鈺                                         晟楠                
驊宏資            德宏                                         環宇-KY             
久正              寬魚國際                                     晶達                
上揚              合邦                                         世紀                
全譜              萬旭                                         立衛                
易通展            驊宏資                                       慕康生醫            
元隆              久正                                         達威                
沛亨              上揚                                         寶聯通              
九暘              全譜                                         凱鈺                
凱碩              易通展                                       三聯                
全達              元隆                                         合邦                
奧斯特            沛亨                                         業強                
福華              九暘                                         撼訊                
保銳              凱碩                                         順發                
常珵              全達                                         亞銳士              
立碁              奧斯特                                       安碁                
越峰              福華                                         合晶                
士開              保銳                                         海韻電              
志嘉              常珵                                         晉泰                
富裔              立碁                                         上揚                
燦星旅            越峰                                         松崗                
劍湖山            士開                                         易通展              
德記              志嘉                                         元隆                
泰偉              富裔                                         沛亨                
華義              燦星旅                                       迅德                
得利影            劍湖山                                       倉和                
鼎創達            德記                                         光菱                
花王              泰偉                                         星雲                
邦泰              華義                                         宏捷科              
                  得利影                                       保銳                
                  時報                                         三圓                
                  鼎創達                                       士開                
                  花王                                         力泰                
                  邦泰                                         理銘                
                                                               富裔                
                                                               中連貨              
                                                               安心                
                                                               燦星旅              
                                                               高野                
                                                               老爺知              
                                                               滿心                
                                                               東凌-KY             
                                                               德記                
                                                               邁達康              
                                                               誠品生活            
                                                               得利影              
                                                               橘子                
                                                               時報                
                                                               旭然                
                                                               鼎創達              
                                                               寶島科              
                                                               捷必勝-KY            
                                                               明揚                
                                                               欣泰
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