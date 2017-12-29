中國Q3外債餘額1.68兆美元 季增7.5%

路透報導，中國國家外匯管理局週四公布，今年第三季 (7-9 月) 全口徑外債餘額 1.68 兆美元，較 6 月末 (第二季) 增加 1,172 億美元，增幅為 7.5%；其中，短期外債餘額為 10,939 億美元，占 65%，比例保持穩定。

外管局網站刊登有關負責人指出，第三季外債規模平穩增長來自於債務證券和貿易信貸與預付款增長。



其中，債務證券增長占外債總規模增長的約 45%，顯示境外機構在境內債券市場的參與程度不斷上升；貿易信貸與預付款增長占外債總規模增長的兩成左右。



數據顯示，從幣種結構看，截止 9 月末，本幣外債餘額為 5,573 億美元，占 33%；外幣外債餘額 (含 SDR 分配) 為 11,227 億美元，占 67%。在外幣登記外債餘額中，美元債務占 81%，歐元債務占 8%，日圓債務占 2%，特別提款權和其他外幣外債合計占比為 9%。



負責人表示，未來，中國將圍繞健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，不斷完善跨境融資宏觀審慎管理，密切關注外債變動情況，更好地將服務實體經濟與防範系統性風險結合起來。



相比 6 月末，9 月末的新增外債中，其他接受存款公司的外債增加 709 億美元，其中，短期外債新增 597 億美元；廣義政府外債增加 146 億美元，央行外債則減少 80 億美元。



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