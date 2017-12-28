【豐銀投顧】有錢就是任性！沒錢就變乞丐！

◆盤勢分析

從昨天歐美股市反彈的狀況來看，幾乎都是在震盪整理，歐元匯率再次大幅升值，反應的是明年德拉吉可能升息的情況，但歐元匯率大升則歐股就不容易大漲，相對地，美元就開始向前波低點靠近，就是因為這樣營造出的寬鬆環境讓美股能撐在高檔，但是有些個股已經開始撐不住了，就是特斯拉！從基本面來說特斯拉再不開始賺錢，明年底就沒有現金可用，另外，接了 50 萬輛的 MODEL 3 到現在已經 2 年了，還有至少 9 成的單沒法出，即使有太空梭、電動卡車，也只能說是電動車業界的比特幣！

因此國內過去靠著接特斯拉訂單的相關廠商就要留意明年可能會出現的本益比修正行情情，指標股以貿聯 - KY 跟和大為主；其它純度不高反而能躲過一劫，就跟現在的 iPhone X 供應鏈一樣，今年上半年說的比唱的好聽，說史上最大拉貨潮出現，股價一飛衝天，結果請加 @ozo5468n 事實是明年蘋果要下修銷售量，當然從股價修正的過程中，這些供應鏈個股包括：台郡、美律以及可成的 H2 業績都比去年好很多，只是股價在進行價值修正時，再大的利多也都不過只是主力出貨的藉口，其實筆者並不是對公司本身有任何偏見，只是針對市場上的交易現象提出觀察，從蘋概股的身上筆者看到的是市場游資真的太多，以大立光為例，2015 年 EPS 為 180 元，股價最高 3715 元；2016 年 EPS 為 169.5 元 (衰退)，股價最高 3980 元；今年預估全年 EPS 有機會 180 元，股價最高 6000 元以上？什麼情況？簡單說大立光這兩年獲利持平，股價卻幾乎翻倍？不是市場錢太多，不然什麼才叫錢太多？

所以這波大立光股價會跌這麼凶，只反應出一件事，就是市場的資金正在緊縮中，這其實跟比特幣有點類似，大立光籌碼都被鎖在少數人的手中就跟比特幣一樣，因此價格可以不斷地靠著鈔票向上堆疊，但是現在鈔票要被收回了，股價當然就要修正趨近原先真實價值，約在 20X 本益比，未來這樣的現象只會更多，所以今天利多大漲只是預留接下來出貨的空間而已！股價漲到哪？基本面如何發展？對主力來說都不重要，但出得了貨對主力來說很重要！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

