燿華南通廠2020年投產 一年帶入60億營收

老字號印刷電路板廠燿華 (2367) 啟動大陸擴產計畫，新廠落腳南通通州高新園區，已於 12 月中旬動土，預計 2020 年投產，月產能達 100 萬平方英呎，一年帶入 60 億元營收。

燿華旗下本有位在大陸上海地區的展華廠，但因應當地政策將搬遷，目前正與當地政府就補償金一事進行議價，若敲定，燿華將會一次性認列補償金收入。而因展華廠需要搬遷，燿華最後決定落腳華東地區的南通。



燿華南通新廠占地 220 畝，已經在今年 12 月 16 日動土興建，預計到 2019 年 6 月 30 日完成第一期工廠的廠建，並自 2020 年起投產，月產能達 100 萬平方英呎，預計生產手機用 HDI 板、刷卡機 (POS 機) 用板，以及汽車用板，另外也會新增軟硬結合板產線。



而燿華南通廠所需資金，除有母公司台灣燿華挹注 500 萬美元外，其他資金傾向使用展華原先的自有資金。燿華南通廠區投產後，該廠一個月營業額可達 5 億元新台幣，一年約 60 億元營收，但扣除原先的展華廠單月約 3.5 億元新台幣的業績，則當展華廠遷移後、南通廠新廠投入運作，將可替母公司燿華，一年新增 18 億元營收。



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