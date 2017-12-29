〈2018投資雷達〉基金理財必學 明年投資求「穩」 定期定額這樣買

2017 年股債齊揚，MSCI 世界指數繳出近 2 成亮眼報酬，展望明年，法人表示，投資要「穩中求益」，建議以定期定額方式，核心持有股、債、REITs、可轉債等多重收益資產，另 20% 至 30% 配合市場趨勢，以停利不停扣方式操作，若遇到有額外年終獎金或紅包時，則可加碼做單筆投資。

保德信投信表示，基於美國經濟成長，川普政府持續推動稅改政策，美股仍有上漲空間，考量升息可能促使股市波動度升高，明年投資可留意 A 股、收益、多重資產、通膨概念、落後補漲以及新興市場的投資機會。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅認為，明年值得布局的股票部位，包括新興亞洲、中國、東協、全球新興市場等，經濟基本面與企業獲利雙成長的市場為主，債券部位則可挑選利率敏感度較低的全球高收益債券基金為主。

至於投資方式上，陳若梅建議，選擇看好的市場後，可以透過定期定額方式，核心持有多重收益資產，若遇到有額外年終獎金，則可加碼做單筆投資。

此外，保德信投信也建議，投資人除了透過年終獎金投資布局之外，也可以做好「紅包理財」，將資金分為母基金、子基金，同時設定好停利點（目標報酬），提高投資勝率。

保德信投信表示，母基金選擇波動低、防禦性高、可以長抱數年的收益型基金，每月從母基金撥款到具「衝刺」性質的股票型子基金，不同屬性的投資者可設定不同的停利點，保守型可 10% 到 15%，穩健型可設 15% 到 20%，積極型則可設 20% 以上，以掌握個別資產收益及成長機會。