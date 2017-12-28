【港股解碼】A股收評（12.28）：投資者不敢輕舉妄動，竟是這個原因

指數區間內反復震盪，盤變可期？

近期，滬指陰陽互替、反復磨底。在3300點位的考驗下，指數在“底部”反復震盪已有17個交易日，如此“磨人”的表現下，市場內部蘊藏著怎樣的暗流湧動呢？

先來看兩市今日具體的表現，上證指數微幅低開，在震盪磨洗中不斷上移重心，尾盤收陽，完美的覆蓋了昨日的陰線形態，而深圳成指的表現大致與滬指趨同，同樣是反復震盪、徘徊踟躇的表現。

兩市整體成交量進入低谷期，量能的低迷加之指數形態近似“橫盤”的表現，反映了市場猶豫和觀望的情緒，投資者對未來市場預期的憂慮與不明日益凸顯，盤面上也表現的淋漓盡致，區間內的反復震盪足以說明多空方力量處於一個均衡的狀態，如何打破平衡成為投資者密切關注的問題。

市場情緒偏緊，作為何因？

投資者情緒偏向謹慎，指數表現反復“耐人尋味”，究其原因，一是12月份的解禁高峰來襲，如圖可見，12月共有199支股票解禁，解禁股數為238.3322億股，截至當前市價，解禁市值約為2874.6424億元。而12月份的解禁高峰日在12月29日，其作為2017年的最後一個交易日，承擔著巨量的解禁額，壓力可想而知，而投資者面臨著29日76.931億股的解禁數量，自然是不敢輕舉妄動。

二為年末關口的干擾因素，臨近年末，觀望情緒日益漸濃，投資心理處於規避的狀態。三為熱點題材的火熱不能貫以持續，這也是市場今年的主要一大表現，也是市場“結構性分化”的一大原因，由於板塊和熱點的頻繁輪動與更替，市場中可投資題材似乎顯得“動盪不安”，投資者面對往往為一日行情的個股，表現的手足無措、無可奈何，賺錢效應不明顯，有的資金選擇持資以待，有的資金決定跟隨市場頻繁進出，這樣的心理活動不能改變市場輪動，反而會使市場陷的“更深”。

四為年報披露關卡在前，投資者更偏好於待年報披露後擇股以待。因此如果期待行情能打破當前反復震盪的態勢，或許在年報披露前後市場有所變動。

券商異動，週期股表現活躍

從盤面表現上來看，早盤券商猛力拉升，除此之外，次新股表現十分活躍。有色冶煉加工、稀缺資源、小金屬、稀土永磁、鋼鐵、煤炭等週期板塊異動，表現活躍，漲幅排名靠前。而燃氣水務、二維碼識別、採掘服務等概念表現低迷，跌幅排名靠前。

根據近5日行業資金流向來看，有色金屬、貴金屬以及交運設備板塊受資金偏愛明顯。金屬類及新能源汽車是否能重燃激情，有待市場及時間的考驗。在操作方面，近期北上資金持續佈局白馬股及藍籌股，白馬前期漲幅過高，雖近期有所調整，但依然要謹慎對待，而一些低位藍籌股或將迎來佈局的好時機，另外，年報披露在即，建議關注年報預增優質個股。

■ 作者｜王潤萍

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