2018香港新股集資料跌出全球三甲 除非新經濟公司搭救

安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮預計，2018 年香港新股上市 IPO 籌資額達 1500 億元 (港元，下同)，未能成為全球 3 大集資中心；但如果能有某一兩家大型如石油或者金融科技企業能夠上市，集資額將有望超過 2000 億元，帶動香港躋進三甲。因為主板容許「同股不同權」公司上市，吸引新經濟公司來港上市。

《星島日報》報導，今年新股市場則有不錯投資回報，加上「同股不同權」諮詢文件憧憬等因素，帶動明年上半年新股市場氣氛有不錯表現，但下半年則持審慎態度，主要考慮到美國升息衝擊影響反應，以及新股投資者上半年獲利後，或將資金轉移去其他市場如 A 股等。

蔡偉榮預計，今年全年香港共有 160 家企業首發上市，年增 37%，創歷史新高，當中創業板佔 80 家，集資額則按年跌 34% 至 1282 億元，排名全球第 3。考慮到監管機構提升創業板轉板門檻，預計 2018 年在該板上市數目將下滑。另外，金融、消費及零售、建築、能源及電力及科技、傳媒及通訊，將會是來港上市集資的主要行業類別。

受惠於新興經濟板塊理想表現，以及南下滬深港通資金及海外資金推動，香港今年股市表現良好，年初至今升幅達 34.4%，跑贏全球股市。在主板上市 IPO 中，有 95% 獲得超額認購，較去年的 75% 有較大增長，32% 的 IPO 超額認購倍數逾百倍以上。

另一會計師行則估計，2018 年香港 IPO 集資額可較 2017 年回升逾 24.8% 至 48%，達 1600 億元至 1900 億元，仍可穩守全球三甲位置。明年「同股不同權」及「H 股全流通」可以重振香港 IPO 雄風。