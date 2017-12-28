人民幣兌美元中間價28日報6.5412元 升值9個基點

新浪外匯訊 12 月 28 日，人民幣兌美元中間價報 6.5412 元，較上一交易日中間價升值 9 個基點。

隔夜市場，美元兌主要貨幣全線下跌，在一則有關美國總統特朗普新聞的打壓下，美元指數加速下滑，痛失 93 關口。而隨後公佈的美國 12 月消費者信心指數和 11 月成屋銷售數據良莠不齊，也未能提振多頭士氣。

人民幣兌美元匯率年終收於 6.6 下方的局面幾乎可以肯定，屆時，人民幣兌美元年漲幅將超過 5%。但對於人民幣匯率後市走勢，分析師則稍有分歧。

招商證券首席宏觀分析師謝亞軒認為，基於美國經濟基本面和加息預期，美元還有走強可能。但中國金融期貨交易所首席宏觀研究員趙慶明認為，人民幣明年雙向波動幅度將繼續擴大，整體仍以呈現震盪上漲的趨勢，全年來看，人民幣兌美元匯率的重心可能從今年的 6.6 移到 6.4 左右。

中國金融期貨交易所首席宏觀研究員趙慶明表示，基本面不應只看美國，還要關注到美國之外，尤其歐洲的經濟情況。他認為，雖然美國面臨稅改、加息和縮表等一系列政策變動，但經濟的一些要素已經接近極限狀態，“美國明年經濟會不錯，但增長不會很明顯。” 相對而言，歐洲經濟增長動力可能更強，可能對美元形成打壓。

還有分析師指出，中央經濟工作會議提出 “管住貨幣供給總閘門”，暗示明年中國貨幣政策將繼續穩中趨緊。一方面隨著美國稅改正式落地加上後續加息預期，中國央行需要保持偏緊的貨幣政策，避免中美利差收窄觸發資本流出壓力；另一方面，有效控制宏觀槓桿率、重點防範金融風險也需要相對趨緊的貨幣政策配合。因此，人民幣匯率很可能易漲難跌。

新聞來源：新浪財經