【港股解碼】華寶國際：一家香精公司能走多遠？

香，是古人必不可少的生活用品之一，大道至帝王祭祀，便利至驅蚊防蟲；優雅至點香撫琴，瀟灑至焚香舞劍。香的品類又繁複多樣，沉鬱如海中千年之木，芬芳如樹上含苞之花，經侍女的雙手，從自然之中緩緩脫胎而來，進入到了人們的生活之中。

到了現代社會，曾經的香爐，香粉、香囊並不多見，但是“香”卻搖身一變，被玻璃瓶重新包裝，依舊逗留在我們的生活之中，而華寶國際（00336-HK）便是一家以此為業的香精香料公司。

華寶國際：財報喜人

2017年11月29日，華寶國際發佈了其2017至2018財年的中期報告，截至2017年9月30日止的六個月內，華寶國際共錄得營業額人民幣16.38億元，相比去年同期增長了3.7%；在本期間內，華寶國際共錄得毛利人民幣10.67億元，相比去年同期增長了3.7%。

2017-2018財年華寶國際中期報告（節選）

來源：香港交易所

除了業績穩定增長之外，華寶國際的盤子也在不斷擴大。華寶國際旗下的產業總共有香精產業、煙草原料及材料產業、香原料產業、新型煙草製品產業以及金融投資產業五大板塊。在本期內，華寶國際出資人民幣2520.8萬元收購了江西香海95%的股權，其香原料產業再進一步。而香原料基地的建設又可以推動香精產業的發展，可謂是一舉兩得。

香精業務無疑是華寶國際最重要的業務。在本期內，香精業務為華寶國際貢獻了人民幣9.86億元的銷售收入，較去年同期的人民幣9.1億元增加了約8.4%，占整個集團的收入約為60.1%。華寶的香精產業主要分為煙用香精、食品用香精、日用香精以及食品配料四個方面。隨著香精業務盈利能力的增強，其分拆上市的計畫也日漸提上日程。

華寶香精：上市進行中

2017年6月16日，華寶香精在中國證監會網站發佈了招股說明書，擬在深圳創業板上市。根據招股說明書顯示，華寶香精旗下共有31家控股子公司，在國內遍及廣州、雲南、無錫、廈門、上海、北京、新疆、深圳等多地，同時延伸到了德國，非洲，其生產與銷售網絡十分廣泛。那麼，究竟華寶香精具有分拆上市的實力嗎？

事實上，雖然華寶國際在本期內表現良好，但是回顧其2014年至2016年年報可以發現，華寶國際的毛利一直在下降，其主營業務香精業務帶來的營業收入和營業利潤也在一直下降。

2014—2016年度華寶香精簡要合併利潤表

來源：中國證監會

從上圖中可以看出，2014年度至2016年度期間華寶香精的營業收入分別為32.09億元、27.92億元、26.15億元；淨利潤分別為16.53億元，13.80億元，12.80億元。大幅的下滑發生在2014年度至2015年度期間，自2016年度則有所緩解，但掩蓋不了業務繼續下滑的事實。

或許IPO可以為其注入活力，帶給華寶香精一個不一樣的未來，但是華寶國際的IPO之路也並不順遂，在2017年的12月8日，華寶香精收到了首次公開發行股票申請檔的回饋意見。

該意見要求華寶香精對報告期內的資產重組問題、控股子公司具體情況、主要募投專案、發行人的專利與商標等等多項條目進行修改。漫漫長路，其修遠兮，無論現階段進度如何，管理好主營業務才是華寶香精的根本。

總攬：中國的香精企業

目前，全球的香精香料產業正處於高度的壟斷環境下，全球前十大香料香精公司佔據著全球超過75%的銷售額。原本，主要的競爭陣地是在歐美，隨著亞洲區開放程度的加強，消費水準的提高，中國市場已經成為國際香料香精公司眼中的美食。

而目前，在國內比較知名的香精企業主要有兩類，一類是土生土長的國內企業，香港的華寶、愛普與冰蕾，深圳的波頓，上海的百潤，嘉興的久珠均屬於此列。另一類是在中國發芽的外國企業，瑞士的華奇頓和芬意美，美國的IFF均在中國設有分公司。

在全球市場趨於飽和的情況下，就像化妝品行業一樣，或許會有更多實力強盛的歐美老品牌進入中國市場。壓在華寶香精們身上的責任，不僅是顧好自身業務的發展，同時也應當關注中國香料香精市場的整體動向。

作者：施琳慧

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