金融業弊案多為內部檢舉 吹哨者制度保護是急迫議題

隨著吹哨者機制逐漸受到各界重視，金管會日前也已正式將吹哨者保護納入金控與銀行內稽內控制度內，以提高吹哨者保護的法律位階。勤業眾信聯合會計師事務所總裁郭政弘表示，公司治理是投資人權益保障的重要指標，對於攸關大眾權益的金融業，吹哨者制度建立與保護，是金融業者當前需要面對的急迫議題。

根據統計，在揭弊事件中，多數舉報都是循內部管道，顯示內部舉報制度為揭弊最主要來源，換言之，如果企業內部無正規申訴防弊機制，就會有很多弊案無法被揭露。

日前主管機關修訂「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」，希望提高舉報制度的位階，關注吹哨機制本身是否由具備職權行使獨立性的單位負責，同時也確保舉報者身分保密性及其工作權。

金管會副主委鄭貞茂表示，企業普遍支持金管會推動吹哨者保護機制，在今年司法改革的國是會議中，也涵蓋吹哨者保護機制，顯示各界對吹哨者議題重視。目前政府在吹哨者保護法上採取「公私分立」策略，由公部門先行，私部門也逐步落實，同時希望藉由提升吹哨者制度的法律位階，從制度面解決問題。

國立交通大學財務金融研究所教授葉銀華則指出，目前台灣已在食品安全方面有公益檢舉制度，下一步則是希望在金控及銀行業內部建立吹哨者機制，以減少舞弊等不法事件的發生。

他也提出，吹哨者制度的三項重點，包括公益檢舉人之保護、吹哨者立法及適用範圍、確切執行且避免副作用，由三管齊下健全吹哨者制度。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司執行副總經理曾韵認為，企業內部所建置的吹哨制度上，最常遭遇兩種問題。首先，吹哨者提供的事由不清，導致難以查證；其次，是吹哨者無法信任或擔憂內部舉報管道的安全性。

曾韵表示，從國際金融機構的運作實務觀察，若想要有效解決，必須從吹哨政策、管道受理規範設計以及意識訓練著手，讓潛在吹哨者了解正確的舉報方法及後續責任，以降低隨意舉報或黑函等低效案件的處理問題。