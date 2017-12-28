回顧2017年A股10大黑天鵝

新浪財經 27 日報導，2017 年資本市場冰火兩重天，是屬於價值投資的黃金時代，也是抄底短投的黑暗時代。2017 年的資本市場「黑天鵝」可謂是成群起飛，給投資者敲響了警鐘。新浪財經盤點 A 股十大黑天鵝事件，歲末年終，投資人不妨檢視一下，今年是否遭到黑天鵝襲擊。

中科招商遭股轉系統強制摘牌：瘋狂舉牌 散戶血本無歸

2017 年 12 月 25 日，對於中科招商 (832168-CN) 來說，這一天它將伴帶著昔日 1300 億人民幣的榮光與驕傲，轉身告別新三板舞台。兩年前的單祥雙曾春風得意的帶著中科招商轟轟烈烈地引爆新三板，成為這個市場的 「 最大貢獻者 」 。僅僅兩年之後，一紙摘牌公告就將號稱 「 巨無霸 」 的中科招商踢出了新三板市場。

2017 年 12 月 15 日，全國中小企業股份轉讓系統發布公告稱，中科招商、達仁資管 2 家掛牌私募機構不符合整改要求，股轉系統決定 12 月 26 日起終止 2 家公司股票掛牌。

自 2015 年掛牌新三板起，中科招商便以閃速進擊資本市場，瘋狂的舉牌讓中科招商增持了 18 家 A 股公司，其中涉及房地產、電腦等多個產業。被譽為 「 囤殼王 」 、 「 定增王 」 、 「 吸金王 」 。

數據顯示，中科招商共計擁有 2713 戶股東。從股權系統披露的成交明細來看，相當數量的投資者選擇在最後的交易日離場。隨著中科招商在新三板摘牌退市， 2017 年新三板摘牌退市企業已達 664 家，遠超去年 56 家的退市數量。

樂視隕落：賈躍亭資產遭查封 何時回國已成謎

曾經風光一時的創業板明星股樂視網 (300104-CN)，在今年的資本市場上數次引發風暴。

從去年 11 月起，樂視網手機、樂視汽車開始爆出資金鏈緊張、拖欠供應商貨款等問題，股價暴跌。隨後賈躍亭承認樂視燒錢擴張太快，非上市體系出現嚴重資金問題遠。最終在 7 月，孫宏斌正式接棒，成為樂視網新的董事長；而賈躍亭夫婦出局，遠赴美國造車，已經被中國政府列入「老賴名單」，回國遙遙無期。

樂視前董座賈躍亭。(圖：AFP)

陷入危機後樂視兩次停牌，自今年 4 月停牌至今，樂視網已停牌超過 7 個月。期間，中郵基金、易方達基金、嘉實基金、財通基金等機構多次下調樂視網估值至 3.91 元人民幣提前計提損失。股權質押爆倉風險或成為樂視網復牌後要面臨的危機之一。

12 月 25 日，北京證監局下發通告，責令創業板上樂視網創始人賈躍亭回國履責。仔細算來，賈躍亭出國已近半年，何時歸國已成未解之謎。除了證監系統外，法院對賈躍亭的法律問責也在繼續。

趙薇高杠桿收購鬧劇終止 萬家文化暴跌背後是股民血淚

小燕子趙薇，讓萬家文化（現更名為祥源文化 (600576-CN)）的投資者經歷了一波過山車行情。

中國女明星趙薇。(圖：AFP)

2016 年 12 月 26 日，據萬家文化公告，為外界冠以「女版巴菲特」光環的趙薇，旗下公司龍薇傳媒將花 30 億人民幣買下萬家文化 1.8 億股份，持股比例占 29.13%，成為萬家文化的實控人。

在這次收購方案中，趙薇自有資金僅 6000 萬人民幣，其餘均為借入資金，杠桿比例高達 51 倍。而這趙薇所稱借入的 30 億人民幣資金，實際上是向中信銀行申請了 30 億人民幣的貸款，且未得到批覆。隨後，祥源文化收到了證監會的《調查通知書》。趙薇拿回 2.5 億人民幣定金，並被罰禁入 5 年。

從趙薇要接手祥源文化控股權，祥源文化的股價大幅拉升最高到 25 元人民幣，漲幅高達 32.77%。而在本項交易不了了之之後，祥源文化的股價一瀉千里，截至 2017 年 12 月 27 日收盤，最新股價為 7.44 元人民幣，股價下跌了超過 70%，市值蒸發 60 億人民幣。這一場資本大戲，受苦的最終還是股民。

爾康制藥虛增利潤 2.31 億：股價慘遭腰斬傷股民最深

作為創業板的大白馬，爾康制藥 (300267-CN) 是公募基金競相追逐的對象。

事件起源於，一篇強烈質疑爾康制藥涉嫌財務造假的文章在網絡上傳播開，文章稱爾康制藥在海外設立的公司涉嫌虛構利潤，與此同時爾康制藥還涉嫌虛構資產。隨即公司開始了長達 6 個多月的停牌自查。

8 月 10 日，公司發布公告稱，公司因涉嫌信息披露違法，被證監會立案稽查。同日，公司對 2017 年上半年的業績快報進行了修正，將歸屬於上市公司股東的凈利潤下調為 3.95 億人民幣至 5.27 億人民幣，下調幅度最大達 35%。

自陷入造假風波之後，爾康制藥的股價出現了斷崖式下跌，公司於 2017 年 5 月 10 日停牌。但 11 月 23 日復牌之後，又連續多日跌停。目前公司股價相較 5 月 8 日已經被腰斬，給投資者造成巨大損失。

浪莎股份上市 19 年不分紅壓垮投資者信心 鐵公雞監管下遭遇崩盤

從 12 月 4 日至 12 月 25 日，浪莎股份 (600137-CN) 累計跌幅達 47%。面對這種情況眾多投資者稱其為第一 A 股第一熊股。

浪莎股份一年來股價，12 月出現斷崖式下跌。(截圖自 Google)

不少投資者將浪莎股份連續跌停與公司不分紅聯繫起來。浪莎股份自 1998 年在上交所上市後，19 年間從未進行過現金分紅，被稱為 A 股紡織服裝業鐵公雞之首。

圖：AFP

而在 12 月 1 日證監會例行新聞發布會上，證監會新聞發言人高莉就曾表示要對長期沒有現金分紅的鐵公雞嚴格監管，發現違法違規行為的，一律依法嚴肅處理，絕不姑息。

公司董秘解釋稱，公司通過借殼上市，前期遺留諸多歷史原因，使公司分紅未達到條件，並不是外界所說的鐵公雞。

遭質疑坑害老年人 神藥危機致莎普愛思市值蒸發 19 億人民幣

12 月上旬，莎普愛思 (603168-CN) 自從被一篇《一年狂賣 7.5 億的洗腦神藥，請放過中國老人》文章閃擊後，輿論開始對莎普愛思群轟亂炸，一如之前莎普愛思塑造神奇眼藥水的廣告轟炸。嚇得莎普愛思 12 月 7 日起趕緊停牌，直到 12 月 18 日才敢復牌。

復牌後短短 3 天，莎普愛思市值蒸發 13.79 億元人民幣，大股東們連環出手才勉強穩住股價。

截圖自莎普艾斯官方網站

2014 年上市的莎普愛思，近 10 年來一直依靠核心產品莎普愛思滴眼液支撐業績，而助推單一產品銷售增長的背後則是連年攀升的巨額廣告費。在遭到醫學界、證監會的質疑以及消費者聲討之後，莎普愛思幾乎名譽掃地，唯利是圖、耽誤病患治療的負面品牌形象深入人心，信任危機蔓延不止。

有人說：從莎普愛思始，A 股的忽悠式營銷走向了末路，這是歷史的進步。但市場仍需一雙慧眼。

宣亞國際蛇吞象映客告吹 實控人增持難挽股價頹勢

今年 5 月，宣亞國際 (300612-CN) 宣布收購映客不低於 50% 的股權，一度成為業界視線焦點。9 月初，宣亞國際公布交易案細節，宣布擬以 28.9 億人民幣收購映客直播運營公司蜜萊塢 48.2478% 的股權，在交易完成後，宣亞國際將會成為蜜萊塢控股股東。

但經歷數月掙紮後，宣亞國際仍未如願。根據宣亞國際公告，此次收購案的終止是經過各方協商一致的決定。這一收購案從提出之初就曾備受爭議，業界將其解讀為「蛇吞象」、「左手倒右手」的資本遊戲。

雖然宣亞國際實控人張秀兵宣布增持自家股份，但市場對於這一消息並不買帳，自 12 月 15 日至今，股價已暴跌 6 成。

國民技術 5 億投資不翼而飛 合作企業前海旗隆神秘失聯

P2P 跑路市場已經見怪不怪，但是上市公司投資的產業基金出現跑路則十分罕見。

11 月 29 日晚間，上市公司國民技術 (300077-CN) 發布了一個公告，解釋停牌的原因：旗下子公司和私募前海旗隆合作設立產業投資基金——深圳國泰，累計投入 5 億人民幣後，前海旗隆的相關人員失去聯繫，股民跟財經大 V 都被震驚了。

這對國民技術來說堪稱重大打擊。從 2006 年至今年前三季度，國民技術近 10 年的凈利潤加起來只有數億人民幣。截至 12 月 27 日收盤，國民技術股價較 11 月已跌去超 30%。

被葉檀撕完再遭機構拋售 神霧系頻繁閃崩

今年五月，知名財經評論員葉檀的公共帳號發布文章大肆唱空神霧系兩家上市公司。神霧環保 (300156-CN)、神霧節能 (000820-CN) 雙雙跌停，並於次日宣布停牌。招商證券環保行業首席分析師朱純陽主發布文章怒懟葉檀財經。

7 月 10 日，神霧系再現閃崩，這次卻是受到了機構拋售的影響。

對於閃崩的原因，神霧環保證代陳坤及神霧節能董秘沈永強表示：「我們也關注到了今天跌停的情況，公司本身沒有任何異常的情況，我們業務和經營方面也都很正常，項目正常推進。我們看了相關的媒體報導，也沒有任何負面報道出現。我們對跌停的情況也挺詫異的。」

截止目前，神霧環保、神霧節能仍在停牌中。其中神霧環保從今年 3 月 23 日高點 37.68 元人民幣跌至停牌時 24.16 元人民幣，下跌近 36%；而神霧節能從今年 3 月 16 日高點 44.98 元人民幣跌至停牌時 28.96 元人民幣，下跌逾 35%。

*ST 眾和連續十八個跌停創 A 股記錄 還遭銀行追債

在眾多投資者看來，上市公司因不良行為導致股價下跌或無可厚非，但連續跌停難有成交的現實狀況依然令人難以釋懷。

2017 年 4 月 29 日，*ST 眾和 (002070-CN) 突然宣布，公司 2016 年實際凈利潤金額為 - 4830 萬人民幣，而在此之前，公司曾一度堅稱 2016 年盈利 5000 萬人民幣 - 8000 萬人民幣。

5 月 3 日，*ST 眾和停牌；11 月 3 日，*ST 眾和宣布復牌，公司股價連續 9 日跌停。11 月 15 日，因股價連續大幅下跌，*ST 眾和開啟停牌核查。

11 月 20 日，*ST 眾和再次復牌，股價繼續暴跌。11 月 3 日至 11 月 30 日，*ST 眾和連續 18 個交易日跌停，累計跌幅 60.18%，創出今年以來連續跌停板數量新高。

12 月 17 日晚間，*ST 眾和公告稱，由於公司借款逾期，農行莆田荔城支行已向莆田中院、荔城法院提起訴訟，涉及借款本金約 6.74 億人民幣和 1.168 億人民幣，合計 7.908 億人民幣。上述兩宗案件都將於 12 月 28 日開庭。