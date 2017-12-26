明年比特幣該上看6萬美元？還是下看5000美元 業內人士這麼說

比特幣經過上周的暴跌後，下周將跨入新的年度，虛擬貨幣交易業者對比特幣的未來仍然抱持樂觀態度，上看 2018 年比特幣價格來到 60000 美元；但同時也認為比特幣基於流通的功能，可能暴跌到 5000 美元，現在就看何者先到來？

Tenx 聯合創辦人 Julian Hosp 認為，比特幣近期拉回整理，是個健康走勢，所謂的比特幣寒冬還未到來，但市場應該在 1、2 年內就會看到虛擬貨幣的整併。

比特幣迅速崛起，明年不是上看 6 萬美元，再漲 4.5 萬美元；接著下看 5000 美元，再跌個 1 萬美元，其中價差如此之大、看似荒謬的估價，其實正突顯了比特幣暴漲暴跌的波動性。

下跌逢低搶買進

根據 Coindesk 周二最新報價，比特幣來到 15245 美元 ，距離上周的高點 19800 美元仍有 23% 的跌幅。

上周比特幣暴跌，對於 Hosp 這些業內人士來說，簡直是天上掉下來的買進好時點，原本就認為比特幣漲多後，價格風險拉高，但一口氣跌了近 1/3，買進價相當於歷史高價打了 6 折。

比特幣上周跌破 12000 美元後反彈到目前的 15200 美元附近。

比特幣寒冬最終會到來

儘管 Hosp 看好比特幣明年會先上 60000 美元，但仍然認為比特幣還會再次下跌，並將市場對比特幣的狂熱，比作 20 年前的網路泡沫重現，並警告，虛擬硬幣 1、2 年內肯定會出現大回檔。