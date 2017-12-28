紐約匯市─歐元與英鎊上漲 美元擴大跌勢

美元兌主要外幣週三疲軟，歐元與英鎊明顯轉強。投資人預期歐元區經濟展望改善，將能推升當地貨幣，影響更勝美國升息預期對美元提供的支撑。

在假日縮短的一週，匯市交易清淡。許多投資人仍休假，直到 2018 年開始。週二，因節禮日，大多歐洲市場仍休市。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.2% 至 93.02，紐約週二尾盤報 93.25。

歐元上漲至 1.1897 美元，週二尾盤報 1.1859。上週，歐元觸及 1.1901 美元，創二週半高點。

英鎊上漲至 1.3401 美元，週二尾盤報 1.3374。

目前為止，聯準會 (Fed) 升息的預期並未能拉抬美元。2017 年以來，美元指數下跌了 9%，未來展望錯綜。

2018 年，預期歐洲央行將縮減量化寬鬆計畫，將對美元構成進一步壓力。

原油期貨週三小幅下跌，為原油出口國貨幣 -- 如加元 -- 帶來利空。原油價格近來上漲，則拉抬了墨西哥披索。近來因擔憂北美自由貿易協定 (NAFTA) 與共和黨的稅改法案，可能壓抑對墨西哥的投資，披索遭遇賣壓。

分析師說，美元疲弱，加上商品價格走強，引發了商品貨幣大幅上漲。加元漲勢領先。

經濟數據方面，美國 12 月消費者信心指數下降至 122.1，但仍接近歷史高點，分析師預估為 127.5。

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