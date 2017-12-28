新日泰旗下禧壹、達利能源 取得銀行團35億元聯貸

新日光 (3576) 與國泰金 (2882) 旗下國壽合資新日泰能源旗下 100% 持有子公司禧壹 (股) 公司及達利能源 (股) 公司，由第一銀、遠東銀、凱基銀及台新銀統籌主辦，台北富邦銀行、新光銀、永豐銀及彰化銀參貸之總金額 35 億元之聯貸已完成募集。

新日光指出，新日泰在新日光與國壽的合力推動下，持續致力於台灣太陽能電廠的開發、建置與收購，透過此次聯貸資金之挹注，配合近期台灣政府對於再生能源產業的大力支持，增加雙方未來於太陽能電廠的建置速度及規模。



主辦銀行團代表第一銀指出，此次聯貸募集為期 5 年且得展延兩次，每次各五年，總金額 35 億元，資金用途主要為新日泰台灣地區之太陽能電廠開發及建置所需，預計未來 2 年可於全台各地興建約 1 億瓦 (100MW) 的太陽能電廠，每年約可發電 1.2 億度，支應約 3.3 萬戶家庭用電並能減少約 6 萬 3480 公噸之碳排量，相當於 246 座大安森林公園之年吸碳量。



國壽為業界最早投入綠色能源的公司，以具體行動響應政府的綠能科技產業，並成為業界領頭羊，與新日光合作投資的新日泰將成為太陽能的新生力軍，以行動力挺再生能源產業發展。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』