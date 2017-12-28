盤前財經大事搶先讀2017年12月28日

今日操盤前瞻

法說：佳能、天瀚、皇普

股東會：友通

摩台期結算

日本 11 月零售銷售、工業產出

美國 11 月商品貿易帳

美國 12 月 23 日當週首次申請失業救濟人數

〈PCB 擴產潮〉市場需求旺 但新產能地點皆遠離長三角及珠三角

繼廣東東莞之後，台商 PCB 業密集集中的江蘇昆山，傳出政府為改善為河川水質而可能採取限制廢水排放的訊息，甚至還有明年將刪減該地區廢水排放 20% 的消息，儘管當地政府最後決定暫緩，但可確定 PCB 廠雖然持續擴產，但考量廢水排放問題，整廠擴廠案都將不在這廣東東莞與江蘇昆山兩個地區。閱讀全文...

〈台幣頻升高〉強升進入尾聲？今日未再破前高看 2 個理由

新台幣今 (27) 日持續穩升值的態勢，不過，最高價位 29.92 元不再破昨日高點 29.91 元，全日除了一度走貶 0.01 分至 29.946 元，皆處在微幅升值格局中，終場收在 29.94 元，升值 0.5 分。匯銀人士認為，目前多數外資放假，且出口商年底拋匯需求陸續結束，預料至封關前匯率不至於有太大的波動。閱讀全文...

〈聯發科年終回顧〉蔡力行給自己與團隊打 90 分 手機晶片將奪回市占率

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日舉行年終記者會，共同執行長蔡力行率領經營團隊出席，對於上任半年來的表現，蔡力行給他自己與整體營運團隊，打了 90 分高分，剩下的 10 分由市場來打，他也強調聯發科短期改善已有成效，中長期有信心可逐步往上往前走，通訊晶片也將拿回失去的市占率，毛利率將緩步回升成長。閱讀全文...

強冠劣油案味全求償 供料商判賠 1.21 億元 蘇守斌：還我清白

味全 (2014-TW) 向強冠採購油品，卻誤用問題豬油，導致產品下架回收、退費，並賠償消費者，造成公司重大損害，味全為此向強冠求償，台灣高等法院高雄高分院今 (27) 日判強冠及其上游供料商，應連帶賠償 1.21 億元。味全執行長蘇守斌下午指出，此一判決結果還了味全清白，將全力維護公司及股東權益。閱讀全文...

今年 科技股一枝獨秀 恐不利明年股市

美國股市近來大幅上漲，股價已反應了預期的經濟成長。未來，投資人是否還願意支付近來的高價格，購買股票？閱讀全文...