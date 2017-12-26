新能源產業鏈的投資人 一定要留意這位大佬的動向

阿爾法工場日前於新浪財經撰文指出，如果你恰好是個新能源產業鏈的投資人，請務必即時追蹤這家來自加拿大的礦業公司：Cobalt 27。就是它，正試圖透過實物囤積方式，壟斷電動汽車業發展的重要工業原料——金屬鈷。

12 月 8 日，Cobalt 27 又完成一次大手筆操作，以溢價約 10% 購入 720 噸實物金屬鈷，這直接導致高等級鈷價格在次日暴漲 10%。 在完成這筆操作後，Cobalt 27 的鈷庫存達到 2880 噸，以目前的價格計算約合 2.3 億美元。

據公開數據，全球鈷礦的產量約為 11 萬噸，金屬鈷現貨的年流通量僅為 6000-7000 噸，也就是說，Cobalt 27 手裡的鈷貨值超過全球份額的 10%，已經足夠影響全球市場價格的走勢。

Cobalt 27 的總部位於加拿大多倫多，它本來在全球礦業中並不屬於太有知名度的角色。正所謂時也命也運也，當該公司的發展軌道對接上在當下最為熱門的電動汽車產業後，一切就變得不同了。

該公司前身是加拿大 Arak 資源有限公司，現在公司名稱對應的中文譯義就是「鈷 27」——從公司名字的改變，便不難看出其在全球鈷業中的野心。 從 2006 年至 2017 年 2 月，Cobalt 27 主要業務是在加拿大收購和勘探鈷礦資源，但是處於持續虧損狀態。

該公司同時還在非洲剛果開展一些與鈷礦出口的工作，但由於剛果政府限制鈷礦直接出口，使得其在非洲的業務中斷，繼而不得不將重點放在加拿大國內鈷礦資源的整合上。

今年 11 月 8 日，阿爾法工場曾發布過一篇名為「電動車對鈷的需求復活了一座鬼城」的文章——所描述的便是加拿大礦業死城科伯特重新燃起生機的股市，而該城市的鈷礦資源即為 Cobalt 27 公司控制。

Cobalt 27 於今年 6 月在加拿大完成了 IPO，募集資金 2 億加幣。透過 IPO 募資，其擁有了更為充裕的現金，用以直接購買鈷以及發行股份直接獲取鈷資源，繼而成為一家持有實物鈷，並專注於獲得以鈷為焦點的現金流、專利權使用費及對含鈷礦產的直接權益的鈷業大佬。

目前，Cobalt 27 公司合計持有的電鈷實物達到 2160.9 噸，其中 1488.30 噸為高等級鈷，672.60 噸為低等級鈷。Colbalt 27 公司將這些金屬鈷儲存在巴爾的摩、安特衛普、鹿特丹等倫敦金屬交易所的特殊倉庫中。

為了強化公司對鈷價的彈性和風險暴露程度，Cobalt 27 還投資了 7 項鈷礦業特許權，這些礦業權還仍處勘探階段。

據此，未來該公司可獲得 2% 的鈷 NSR（Net Smelter Return royalty，即冶煉商支付給礦企的價款，再減去運輸、冶煉等特定費用後的凈收益，但礦業特許權持有人不需承擔運營、資本與環保開支），及 Streams FOFR（在初始支付後，可獲得優先以特定價格和條款採購所有 / 部分產出金屬的權利）。

從 Cobalt 27 的資產負債結構來看，該公司的資產主要為收購的鈷實物、現金和礦業權協議，除此之外，基本沒有其它資產和負債。

公司目前沒有實現營業收入，每季都略有虧損，虧損主要源自於相關費用支出。

考慮到礦業權協議資產規模較小，且現金流暫不明確，因此，Cobalt 27 資產的價值波動主要是與其所有的電鈷價格相連，這與實物 ETF 所具有的價值特征相似。

Cobalt 2 還與瑞士 Pala investment 投資公司有密切聯繫，後者也是 Cobalt 27 的第一大股東。同時，Cobalt 27 的 CEO 安東尼 • 米爾沃斯基（Anthony Milewski）也是 Pala Investment 的董事會成員。

全球鈷價在 2017 年一直在上漲，目前今年上漲幅度已超過 127%，下圖是倫敦金屬交易所記錄的鈷價，自 2016 年 12 月到 2017 年 11 月的價格變化曲線圖：

金屬鈷幾乎完全是銅礦和鎳礦開採的副產品，自從 2013 年以來，全球鈷供應一直是供不應求。今年，全球金屬鈷的需求缺口為 4300 噸。據市場預測，在未來十年內，金屬鈷的供應緊張局面，恐難明顯緩解。

中國鈷價走勢圖，前波高點為 12/16 漲幅 23.31%，12/25 漲幅則為 22.73%，略為回落。(圖取材自生意社)

全球電動汽車技術的發展推動了鈷這種作為電池陰極材料的廣泛需求。同時鈷作為礦業副產品長期以來產量較低，這種稀缺性和全球鈷生產第一大國剛果收緊出口為 Cobalt 27 公司囤積金屬鈷提供了極大動力。

彭博社智庫分析認為，在目前電動車的銷售成長速度下，到 2040 年，全球工業（包括陶瓷等工業）對金屬鈷的需求成長率，將超過 9300%，汽車業對鈷的需求將是 2016 年全球當年鈷產量的 3 倍。

對於電動車對於鈷的需求，還可以做個更直觀的解釋：特斯拉電動汽車中的 85KWh 鋰電池需要 8 公斤（約 17.6 磅）金屬鈷。

同時，再考慮到鈷也是工業合金加工中的重要原料，鈷的需求和價格還有很大成長空間。

據有關機構預測，在目前的生產消耗水平下，全球金屬鈷的儲量還能維持 57 年，金屬鋰可以維持 400 年的需求。人們對鈷礦的勘探還會進一步加大力度，以便來發現更多的儲量來滿足未來需要。

米爾沃斯基在接受美國礦業網站 minining.com 記者的採訪中，直言不諱說到：「大量囤積金屬鈷，為投資者提供一個進行價格投機的機會，簡單可行。」

米爾沃斯基還說到：「在上世紀 80 年代和 2008 年，鈷的價格一度高達每磅 50 美元，今天的價格只是在每磅 30 美元左右，比較起來仍然便宜。」