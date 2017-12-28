吉利母公司300億購富豪卡車8.2% 外媒：這筆交易完全是一個驚喜！

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吉利汽車(00175-HK)母公司浙江吉利控股公布，向歐洲基金公司Cevian Capital收購其持有的瑞典卡車車廠富豪集團(AB Volvo)(又稱沃爾沃集團)8.2%股權，成為後者第一大股東，並擁有15.6%的投票權，惟仍需待監管機構審批。 英國《金融時報》報道，交易作價高達32.5億歐羅(約302億港元)。“這筆交易完全是一個驚喜！”瑞典《每日新聞》27日報道稱，吉利控股和賽溫資本雙方已經簽署股權收購協議。但該交易尚需通過監管機構的審批。 吉利控股自2010年收購轎車業務富豪汽車(Volvo Cars)後，今次再入股成為同系的卡車廠商富豪集團最大股東，《金融時報》引述消息表示，目前兩個品牌合併的探討，仍屬早期階段。 吉利控股常務副總裁兼首席財務官李東輝指出，期待與富豪集團深化合作，發揮吉利在中國的市場拓展經驗，探索在電氣化、自動駕駛、車聯網等前沿領域的合作機遇，為富豪集團開拓全球業務，持續提升盈利能力做出積極貢獻。 吉利汽車執行董事洪少倫表示，交易是由母公司進行，暫時與上市公司無關，因此不便評論，但他認為，該公司的自動駕駛技術及新能源商用車有領先地位，合作對於提升相關技術有一定幫助。被問到近期多項的收購會否有部分注入上市公司，他卻表示暫未有計劃注入資產，但認為母公司擴大規模，上市公司亦會得益。 總部位於瑞典的富豪集團，是卡車、客車、建築設備、船舶和工業發動機的製造商，旗下擁有富豪卡車、UD卡車、雷諾卡車、富豪客車、新星客車、佩沃客車、富豪遍達發動機等品牌。 吉利這次收購富豪集團與7年前收購富豪汽車公司不同。吉利控股這次投資富豪集團，只行使大股東的權利，完成交割後有望獲得名董事席位，但不會對公司的發展戰略做出調整。 目前，富豪集團已經在中國擁有自己的生產基地，並與中國東風汽車有合作關係。此番收購完成後，可以預見未來吉利集團將與富豪集團“綑綁”更加緊密，吉利與富豪集團將進一步推動雙方在商用車和工業設備領域的產業鏈融合。