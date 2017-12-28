江西銅業「羅生門」後 倫銅創近四年新高

摘要：媒體稱，為響應防治污染要求，中國最大銅礦生產商江西銅業將至少停產一周。儘管此後有媒體稱江西銅業未停產，倫銅在聖誕後首個交易日仍跳空高開，一度漲 1.6%，有望創四年最長連漲期。

中國最大銅礦生產商江西銅業停產消息傳出後，外盤期銅大漲。

北京時間 12 月 26 日彭博報導稱，有公司高管透露，江西銅業收到地方政府防治污染的指令，冶煉業務將至少停產一周。報導還稱，中國第二大銅礦生產企業銅陵有色本月初也收到地方政府的類似指示。

在此之前，本周稍早中國海關公布，今年 11 月精鍊銅進口量年增率增長 18.95%。上上周中國海關公布的 11 月中國未鍛軋銅及銅材進口量已經創一年來最高水平，凸顯國內環保限產對進口需求的推動。

上述彭博消息傳出後新浪期貨報導，上海有色網稱，江西銅業冶煉廠並未停產。儘管如此，在需求面樂觀和供應面受干擾雙重刺激下，外盤期銅仍保持高漲勢頭。

27 日聖誕節後首個交易日，倫銅跳空高開於 7167 美元，盤中漲至 7218.5 美元 / 噸，創 2014 年 2 月以來新高，此後漲幅一度擴大到 1.6%，逼近 7250 美元噸。

在此前連漲九個交易日後，倫銅有望創下 2004 年以來最長連漲期，今年以來累漲近 30%，在倫敦上市金屬期貨之中漲幅僅次於鋁。

27 日滬銅同樣走高，在公布 11 月中國規模以上工業企業利潤年增率增速較 10 月放緩後，滬銅漲幅收窄，最終收漲 0.18%，收報 54960 元 / 噸。

『新聞來源／華爾街見聞』