【華冠投顧】12/27（三）昨日台股多殺多，今天立馬出現人工盤－這個大盤有大人

◆盤勢分析

昨日多殺多，元氣尚未恢復，今日電子權值股 2330 台積電、2454 聯發科持續軟弱無力，3008 大立光等光學族群又破底。控盤者使出人工盤的控盤本領，開始四兩撥千金－利用籌碼穩定較容易控制，又占權值的台塑四寶－6505 台塑化、1326 台化、1301 台塑、1303 南亞及金融四寶 2891 中信金、2886 兆豐金、2881 富邦金、2882 國泰金，外加國民信心指標股 2317 鴻海來拉盤、護盤，這幾檔占指數超過 41 點，果然成功讓台股生出一隻大紅 K，化解短線崩盤的危機！收盤漲 64 點，成交量 907 億，類股強弱依序為傳產＞金融＞電子。

今日主漲原物料漲價概念股如塑膠 1312 國喬、1309 台達化，造紙 1902 台紙，鋼鐵 2009 第一銅等。

電子股部分還是以被動元件漲價題材最強，例如幸運星過去分享的一線被動元件 3026 禾伸堂及 2327 國巨。今日二線被動元件如 6175 立敦、2375 智寶、2478 大毅等更強……… 文章篇幅有限，歡迎加，LINE 每日隨點隨聽《股市幸運星》。

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

