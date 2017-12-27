【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

果然台灣 50 低檔背離反彈，帶動指數上揚

牛熊並存，扭曲市場出現！

【盤勢分析】

美股震盪，上證殺尾尾盤，台股昨天沒跟上上證，今卻出現落後補漲，漲紙類，漲銅價，漲塑化，但股王卻持續破低！後續怎麼看？要留意甚麼？相關解說可搜尋 YOUTUBE 及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 死亡交叉開口收斂，指數上漲 64.76 點，而台灣 50 在昨天收盤出現低檔背離下，今果然反彈，明天行情反彈的幅度取決於加權日 KD 的變化！本波反彈低至高 255 點，昨大跌 100 點，今反彈 64.76 點！加權週線：週 KD 死亡交叉開口又稍微收斂 (週五確認)，宜避開做頭及炒作個股！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，但因台灣 50 出現低檔背離，所以指數出現反彈！而個股方面：明年漲價題材旺季股仍可可壓回作多 (如：矽晶圓、MOSFET、磊晶圓、生技、報價調漲的傳產)，而作頭個股及沒本質個股可找點位佈建空單！

【後續作法】

昨日殺出融資餘額，今小量反彈，多頭危機仍未解除！多頭的精神指標三劍客：大立光 (盤中再破低，-195 元收 3805 元須密切留意未來手機族群走勢)，台積電 (-1 收 225，半年線持續向上)，鴻海（+1 收 92.2，還原權息後準備回測大跳空缺口，若融資不退，準備破低)！產品透明度特高的【矽晶圓】今傳出要再漲價，但又遇昆山廢水問題：6488 環球晶 (拉尾盤 + 3 元收 387.5 元)，5483 中美晶 (+0.9 收 76.4)，6182 合晶 (-0.65 收 41.35)、3532 台勝科 (-1.6 收 86.5)，這類族群長線仍看好，但短線個股需依技術分析，高出低進！【MOSFET 概念股】：6435 大中 (盤中高 113.5 收 109)、3317 尼克森 (漲停板收 43.55 元)、8261 富鼎 (+1.85 收 32.55)、6525 捷敏 (+2.3 收 84.8 元)、6138 茂達 (+0.65)，未來走勢可留意中國長電科股價，及法人進出！【磊晶圓】：3707 漢磊 (+0.25)，3016 嘉晶 (+0.65)，此族群可留意法人籌碼，【生技】1565 精華 (挑戰股后，漲 37 元，盤中高 994 收 982)、6554 中美冠科 (合併題材，連 6 根漲停)、6452 康友、8436 大江 (+7)、4107 邦特 (+1.4)、1323 永裕 (包材 + 0.7)、8341 日友 (+7.5)、8406 金可 (+8)、1707 葡萄王 (+2.5)、4139 馬光 (+1.9)、4735 豪展、4137 麗豐、3205 佰?、4148 全宇、8279 生展、4162 智擎、4147 中裕、4174 浩鼎，此族群量能較少，防守點要設好！【紙類】：1902 台紙、1907 永豐餘、1905 華紙、1904 正隆、1909 榮成及【銅價概念股】：2009 第一銅、1608 華榮、1605 華新、1609 大亞，可留意明日的延續性！而今日指數漲個股表現較弱勢的個股有：3189 景碩、4943 康控、2351 順德、3105 穩懋、5349 先豐、3059 華晶科、3264 欣銓、2367 燿華，這些個股明日須迅速彈升，否則會較不利後勢！