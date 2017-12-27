【倫元投顧】投機力轉向安全標的

◆盤勢分析

昨日昆山的「限污令」導致台股大跌，今日的暫緩實施令又讓台股活起來，不過今日的主軸係在鋼鐵、塑化、造紙等非電族，顯示市場投機力轉向較安全的標的介入，也凸顯台股投資信心偏弱。事實上，電子族仍有 MOSFET、被動元件兩大漲價題材股強勢，昆山限污令竟然有好的一面，半導體矽晶圓搶囤貨，晶片電阻產能受限有漲價空間，今日反應在晶片電阻的 2474 大毅力及上攻拉到漲停板，其他如 MLCC、鋁質電容等次產業也跟著連動起來。

今日傳產股的轉強應是川普高達 1 兆美元的基礎建設計劃，即將在 2018 年 1 月初公佈所致，看來目前到年底前，市場資金可能在電子與非電之間進行移動，由於電子資金被分散 (電子比重跌落 6 成以下)，操作上容易出現” 一日行情”除非產業真有利基(如漲價效應)，否則即使搶短也不宜過度追高；就現論線，昨(週二)，日大跌，今日強彈，10400 點又守住了，則結構上將落在 10400~10550 區間整理，直到電子股比重回升至 7 成以上，台股就有向上突破機會。

楊天迪分析師

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