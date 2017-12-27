【華冠投顧】武傑電台:台股一紅吃四線!

◆一紅吃四線

在美國四大指數全面收黑下，台股早盤下跌 - 2 點開出，指數立即由黑翻紅；雖然大立光及台積電持續壓抑指數表示，但是在塑化、金融的帶領下，終場指教上漲 + 64 點作收，收在 10486 點，成交量 909 億。

延續昨天的分析…『限污令』消息面的影響，預計『來的快、去的快』；很快又會回到震盪走高的格局。今天雖然技術面反壓沒有結束，但是從買盤擴散的情況來看，多方人氣並沒有離開。值得一提的是外資今天在期貨市場，一口氣加碼了五千口多單；顯示已經出現外資收假前的押寶買盤，所以我們預計明、後二天，台股可望出現『一紅吃四線』的亮眼表現。

今天台股開盤跌 2 點，終場收漲 64 點，收在 10486 點，昨天的長黑讓市場嚇出一身冷汗，今天馬上又漲回來了! 市場上有人看空、有人看多，武傑對今年的看法依舊沒變，還是看多，所以要大家切勿過度恐慌，有拉回修正時是給大家機會低檔布局的，大家要好好把握，依舊給大家信心；而 12 月幾次的下跌有許多的籌碼浮額被洗出場，市場氣氛也轉趨保守觀望氣氛較濃，但也有許多中小型股走出自己的路，例如: 1526 日馳、6552 易華電… 等，但武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，不要過度猜測是反彈還是回升，最後選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低! 喜歡武傑分析的朋友都可以在 LINE@或武財神陳武傑 FB 上有更多即時資訊與你分享!



個股方面今天股王 3008 大立光正式跌破 4000 大關破底收在 3805 元， 2317 鴻海小漲收在 92.2 元，權值王 2330 台積電則是小跌收 225 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 6554 中美 KY、8033 雷虎、3550 聯穎、2375 智寶、1526 日馳、2478 大毅… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

再來今天弱勢股方面有: 3189 景碩、4903 聯光通、3008 大立光、4943 康控 KY、3324 三顧、2351 順德、4977 眾達 KY、3085 新零售、6477 安集、、… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

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