俄羅斯成中國最大陸路口岸進出口“老大”

滿洲裡海關27日對外通報稱，2017年前11月，中國最大陸路口岸——滿洲裡口岸進出口總額為341.2億元(人民币，下同)，涉84個國家和地區。其中，俄羅斯“一枝獨秀”進出口總額達到近300億元，穩坐“老大”交椅。

滿洲裡海關官方消息指，在過去的11個月中，滿洲裡口岸對俄羅斯進出口為299.9億元，同比增長22.8%;該口岸對蒙古國進出口18.0億元，其餘為對荷蘭等國家和地區。

滿洲裡海關分析認為，俄羅斯之所以能占據滿洲裡口岸進出口“老大”位置的原因有二。

其一，2014-2016年，“一帶一路”沿線國家對中國高新技術産品及汽車認可度不斷提高，拉動了滿洲裡口岸進出口增長。

其二，今年前3個季度，海外對俄羅斯非金融領域的直接投資額達230億美元，比去年同期增長2.5倍，投資額為近4年來最高，居民實際工資增長2.5%，這也直接或間接拉大了俄羅斯在中國最大陸路口岸的進出口總額。

滿洲裡海關表示，將持續關注俄羅斯貿易政策動向，引導中國企業穩步推進在俄發展，提高市場占有率，努力争取大項目落地。

來源：中國新聞網

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