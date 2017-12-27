【日盛投顧】止跌回穩 上仍有壓

◆盤勢分析

1. 經過週二重挫後，週三台股稍稍止跌回穩，指數呈現開高走高，電子股持續弱勢整理格局，其它類股與族群皆有表現，水泥、塑化、紡織、機電、造紙、鋼鐵、金融皆有上漲，終場指數上漲 64.76 點，漲幅 0.62%，收在 10486.67，成交金額稍稍萎縮至 909.53 億元。

2. 觀察台股技術面，半年線壓力仍然沈重，週三即便稍有上漲，但短期均線仍然持續下彎且沒有站上，現階段 10550 附近的型態與均線壓力持續沈重，再加上外資持續在休假中，預料年底前台股量能將持續不繼。由於價格部份，上檔壓力沈重，且量能部份恐將持續沒有進展，預料在年底前台股恐難擺脫區間整理格局，預料整理區間將在 10322-10550。觀察台股籌碼面，外資 + 32.69 億元、投信 + 0.16 億元、自營商 + 3.66 億元，三大法人合計 36.51 億元，年底由於外資仍在放假中，預料外資進出金額仍然不大。

區間整理 個別族群表現

1. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.12%、金融 + 0.71%、非金電 + 1.44%、櫃檯市場 + 0.59%，電子股持續是最弱勢的區塊，非電子股表現優於電子股，電子股在美國科技股表現欠佳，以及新台幣升值恐有匯損的壓力下，持續弱勢整理格局，僅有被動元件、二極體、電競、部份 IC 設計、PCB 上游較有表現。非金電則以水泥、塑化、紡織、機電、造紙、鋼鐵、金融較有表現。