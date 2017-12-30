2018資產配置 鉅亨基金平台老總要加碼這個市場

撰文／今周刊 歐陽善玲

迎向 2018 年，你擬定好個人資產配置，準備重新出發了嗎？

「說真的，一年多前沒想到中國股市會這麼強，強到超乎想像！」投資基金資歷約 25 年的鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪，攤開 2017 年操作成績，自我檢討第一句話就是：「中國基金出場得太快了，有點可惜，趁著年底分批再買回，是迎接 2018 年、重新擬定基金配置的首要工作。」

新興市場股潛力大

金磚行情有機會捲土重來

所謂「太快出場」，是指朱挺豪若熬得住 2017 年 8 月陸股那波回檔，至今持有的基金報酬率將有 56％；但他實際獲利了結的數字也不差，報酬率高達 4 成左右，讓一票投資人眼紅。「根據過去幾年經驗，中國指數常在 1 月有較大波動，不論是新政策出台，或新規定上路，總之可留意低檔承接機會。」

2018 年資產配置，朱挺豪有三個規畫重點：一、股優於債；二、新興市場優於成熟市場；三、上半年表現優於下半年。「2018 年全球經濟持續成長，配合主要國家貨幣緊縮政策，股市配置應高於債市，較能掌握市場資金脈動，因此股七債三是投資組合基本方向。」

他計畫，接下來將對新興市場股進行加碼，原有歐股 3 成部位，經調整後投資占比，歐股及成熟市場小型股約 2 成左右，而新興市場股相關部位，配置將高達 5 成。「這波由美國經濟帶頭的景氣復甦行情，到 2018 年將進一步『雨露均霑』，新興市場股市可望接棒演出，其中又以內需消費為主的中國及亞股，長期成長潛力最大。」

5 成的新興市場股配置中，中國及亞洲部位占 3 成，全球新興市場股及俄羅斯與巴西股市則各占 10％。「不要以為金磚四國題材落伍了，2017 年 MSCI 新興市場指數漲幅約 32％，金磚四國指數達 35％，表現微幅領先。」朱挺豪指出，以中國及亞股為核心，再搭配全球新興市場股，一旦通膨升溫，就伺機加碼俄國、巴西股市，保留一定配置彈性，對未來操作更有利。

下半年股市波動加劇

瞄準歐美高收債穩收息

朱挺豪分享，中國經濟轉型，除了消費質量提升外，二、三線城市消費力開始往一線水準追，城鄉差距持續縮小，「像成都、武漢這些二級城市，進步得特別快，尤其是成都，位在一帶一路樞紐上，在政策持續作多帶動下，中國部位應是長線基本配置。」

標的篩選部分，擅長「挑基金」的他秉持三原則：一、大優於小；二、新優於舊；三、政策說了算。「供給側改革持續推動，這股力量將擴大至國企改革；未來企業整併風潮起，以大併小趨勢，將使大型股表現更容易脫穎而出。」他說，挑選中國基金時，自己就會先檢視一下基金持股。

「像阿里巴巴、微信這種藉由數據，產生新經濟動能的跨國企業，或將網路與實體結合，所帶動的新商業模式，是目前中國新經濟最值得布局的部分。」朱挺豪認為，未來中國經濟降溫速度及信貸狀況是兩個觀察重點，「只要陸股表現穩健攀升，不走瘋牛行情、超出政府控制範圍，2018 年獲利空間就值得期待。」

來源：《今周刊》 1097 期

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