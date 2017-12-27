榮化內外皆美，法人估全年每股盈餘4元，轉投資7成榮科今申請上市

【財訊快報／巫彩蓮報導】榮化 (1704) 轉投資持股 72% 榮科 (4989) 受惠銅箔因電動車擴大，產能供應吃緊，公布前三季稅後盈餘 4.73 億元，比去年同期成長 215%，每股稅後盈餘 3.38 元，超越去年全年 2.9 元，於今 (27) 日送件申請上市，至於化工本業 PP(聚丙烯)、TPE(熱可塑橡膠)持穩下，前三季每股盈餘約 3.32 元，法人推估，全年每股盈餘保持 4 元水準。電動車出現帶動車用銅箔需求，電子銅箔跟著水漲船高，榮科營運鹹魚翻身，去年營收 29.97 億元，稅後盈餘 4.06 億元，每股盈餘 2.9 元，並在 12 月 21 日召開董事會決議，辦理初次上市現金增資 1308.5 萬股，每股暫定 26 元，並公布前三季財報，單季營收 9.32 億元，毛利率 17.56%，稅後盈餘 1.08 億元，每股稅後盈餘 0.77 元，累計前三季稅後盈餘 4.72 億元，每股盈餘 3.38 元。



榮化轉投資榮科進入收割期，TPE、PP 營運相對穩健，TPE 應用範圍多元化，包括鞋底、瀝青改質劑、屋頂防水、黏膠 (SEBS、SBS、SIS)、醫療(PP 加上 SEBS) 等五大項為主，具有取代 PVC(聚氯乙烯)、天然橡膠的特性。



看好 TPE 應用面成長，台灣、大陸惠州、美國三地同步擴產，合計集團 TPE 年產能將由 45-50 萬噸，提升到 60-65 萬噸，日前決議將台灣橡膠事業處相關營業 (含資產、負債及營業) 分割移轉予 100% 子公司環球橡膠公司。



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