迎PCB史上最大規模擴廠，志聖明年大爆發，法人估EPS逾3元新高

【財訊快報／馮欣仁】受惠台灣 PCB 業明年展開史上最大手筆投資，包括軟板雙雄台郡 (6269)、臻鼎(4958) 分別斥資近百億元，加計華通 (2313)、燿華(2367)、健鼎(3044) 等三家老牌業者，合計 5 大廠明年度將啟動總計逾 300 億元投資案。PCB 設備大廠志聖 (2467) 明年業績可望大爆發。志聖 11 月營收在設備業第四季傳統淡季中，仍然優於 10 月且創歷年同期新高。法人表示，來自 PCB 及面板產業訂單不但看到 2018 年、甚至 2019 年，PCB 產業景氣呈現顯著成長。



雖有匯損衝擊，但受惠面板及半導體的新建工廠需求，志聖第三季淨利 1.28 億元，創近 7 年新高，單季 EPS 達 0.86 元，已連續兩季單季 EPS 都超過 0.8 元；累計前三季 EPS 2.02 元，已超越 2016 年全年的 1.39 元，法人估全年有機會超過 2 元。



2018 年在客戶擴廠效應發酵之下，目前在手訂單 22 億元新高，大陸廣東廠產能塞爆，法人估志聖明年 EPS 可望逾 3 元，創歷史新高。



技術面，短中長天期均線翻揚且呈多頭排列，股價高姿態整理接近尾聲，擴量有利多頭表態。







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