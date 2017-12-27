三菱日聯金融集團尋求收購印尼Bank Danamon 73.8%股權

【財訊快報／周鈺敏】路透社報導，三菱日聯金融集團 (MUFG) 週二表示同意收購 Bank Danamon Indonesia 73.8% 股份，尋求在東南亞最大經濟體的印尼拓展業務。

這間日本最大銀行在聲明中稱，計劃分三個階段收購 Danamon 股份：首先將以 15.875 萬億印尼盧比 (11.7 億美元)，從新加坡國有投資機構淡馬錫控股手中收購 19.9% 的 Danamon 股份，預計該交易將在數日內完成。隨後，三菱日聯將在 2018 年第二季至第三季期間將持股增至 40%，具體細節則有待監管機構批准。



三菱日聯表示，在此之後將尋求獲准至少持有這家印尼第五大銀行的 73.8% 股份，除了自淡馬錫收購股份以外，還將從其他股東手中收購。



三菱日聯亞洲及大洋洲地區執行長 Takayoshi Futae 在聲明中表示：「我們長期以來一直認為印尼是該地區發展的關鍵推動力之一，並尋求增強在該國的能見度。」



該行近期在亞洲進行大肆併購，目前已持有越南 Vientinbank、泰國大城銀行 (Bank of Ayudhya) 及菲律賓 Security Bank Corp 的股份。



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