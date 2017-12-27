中國新一輪金融業 6大領域將加速推進

証券日報今 (27) 日報導，中國銀行業的對外開放細則首先落地，中國銀監會日前發文，將放寬對除民營銀行外的中資銀行和金融資產管理公司的外資持股比例限制，實施內外一致的股權投資比例規則。對此，業內人士認為，這是中國金融業對外開放的又一個里程碑，同時也意味著新一輪金融業市場準入開放政策啟動。

報導指出，中國銀監會還明確了未來銀行業對外開放的三大政策方向：

一、放寬外國銀行商業存在形式選擇範圍，促進中國金融體系多樣化發展。

二、擴大外資銀行業務經營空間，取消外資銀行人民幣業務等待期，支持外國銀行分行從事政府債券相關業務、放寬外國銀行分行從事人民幣零售存款要求，支持外資銀行參與金融市場業務，提高金融體系活力。

三、優化監管規則，調整外國銀行分行營運資金管理要求和監管考核方式，引導其發揮經營優勢，提升競爭力。

據報導， 交通銀行首席經濟學家連平表示，結合黨的十九大的總體要求和全國金融工作會議上所提出的一系列具體政策以及未來實施的要求，再根據中國現有的實際情況，未來的中國金融對外開放主要涉及六個領域：

第一，金融行業；第二，金融市場；第三，資本和金融帳戶的開放；第四，對外的投融資；第五，匯率形成機制；第六，本幣的國際化。

申萬宏源分析師王叢雲則認為，長期來看，放寬外資銀行準入將加快中國銀行業轉型，提升中間業務服務能力。而且也為中國銀行產品、管理模式的創新提供了新契機。