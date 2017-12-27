台灣主要報紙重要財經新聞2017年12月27日

新台幣「升」不停，昨（26）日受美元指數偏弱及年底出口商作帳拋匯影響，新台幣對美元匯率收 29.945 元，寫下三年多的新高，壽險業、電子業承受龐大的匯損壓力。

大陸昆山官方昨（26）日晚間宣布「未實施」限排停工令，業者認為，「昆山早晚會實施」，由於當地是目前嚴重缺貨的半導體矽晶圓生產重鎮之一，一旦昆山限排，恐掀起半導體業大風暴，啟動新一波矽晶圓搶料大戰。

基本工資明年元旦起調升，摩斯漢堡今天宣布，自 2018 年元旦開始，門市員工全面調薪至少 3%，平均調幅約 4.2%，王品表示，最快明年元旦起階段性調薪，調幅約 5 至 10%。

經濟日報

台幣升不停 電子壽險匯損壓力大

寶佳金融布局 鎖定台新改選

昆山限排風暴 矽晶圓搶料… 半導體恐慌

聯合報

鴻海處分聯發科持股 1,220 張 獲利 3.5 億元

基本工資元旦起調升 摩斯王品跟進加薪

蘋果日報

寶佳力促王道銀併華票

網購可用悠遊卡 明年 3 月上路

鴻海超級電腦亮相 運算速度快 2 倍

中國時報

新台幣連升 創近 3 年半新高

金融業今年獲利 可望創次高

工商時報

晶片電阻缺貨 國巨暫停接單

寶佳又出招 促王道併華票

匯損再創新高 壽險業好痛

自由時報

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